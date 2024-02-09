Genleriyle öne çıkan Çepni koyunu, Giresun'da korunacak Giresun'da yetiştiriciliği yapılan Çepni koyunu, ırk özelliklerinin muhafazası amacıyla koruma altına alındı.

AA & Ensonhaber

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çepni koyununun, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce uygulanan "Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Projesi"nin alt projesi olan "Çepni Koyununun Yerinde Korunması Projesi" kapsamında koruma altına alındığı belirtildi.

Bin baş anaç Çepni koyunu projeye dahil edildi

Projenin, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütüldüğü aktarılan açıklamada; Çanakçı, Eynesil, Görele ve Tirebolu ilçelerinde faaliyet gösteren 8 küçükbaş hayvancılık işletmesinde yetiştirilen bin baş anaç Çepni koyununun projeye dahil edildiği vurgulandı.

8 işletmeye 240 bin lira destek verilecek

Projenin detayları ve Çepni koyunu ırkına ilişkin bilgi verilen açıklamada, proje kapsamında sözleşme imzalanan 8 işletmeye bu yıl toplam 240 bin lira destekleme yapılacağı kaydedildi.