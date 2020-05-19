Bolu'nun bin 300 rakımlı Aladağlar bölgesinde, yol kenarından atlayarak geçen bir geyik kameraya yansıdı.

Bolu kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki 1300 rakımlı Aladağlar bölgesinde yaşayan vatandaşlar, köpeklerin huzursuz şekilde havlaması nedeniyle durumu merak edip ormanlık alana, çıktı. Vatandaşlar, yoldan geçtikleri sırada sesler duyarak araçlarından indi.

GEYİK ANİDEN YOLA FIRLADI

Bu sırada büyük bir geyik yol kenarından atlayarak karşıya geçti. O anlar kameraya yansırken, geyiğin aniden yola fırlayıp atlayarak kaçması videoyu çeken kişide ve yanındakilerde paniğe neden oldu.

Geyik aniden yolllarına çıktı