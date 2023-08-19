Göç yolundaki leyleklerin İstanbul molası Ağustos ayında göç yolculuğuna başlayan leyleklerin, İstanbul üzerinden geçerken otoyol kenarındaki tabelalar üzerinde dinlendiği anlar görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

Sonbaharın yaklaşmasıyla sıcak bölgelere göç etmeye başlayan leyleklerin uzun süren yolculukları devam ediyor.

Sürüler halinde binlerce kilometre sürecek yolculuğa çıkan leylekler, İstanbul semalarından geçerken kentin bazı noktalarında mola veriyor.

Tabelalara ve direklere tünediler

Avcılar'da TEM Otoyolu kenarında yön tabelaları, trafik kameraları ve aydınlatma direkleri üzerinde dinlenen leylekleri gören bazı vatandaşlar, araçlarını durdurarak bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Gün batımında dinlenmeye çekilen leylekler, zaman zaman uçarak bulundukları yeri değiştiriyor.