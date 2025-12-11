Gören etten sanıyor: Bu köfte hem kıymasız, hem lezzetli...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyada hızla yayılan “yeşil mercimek köftesi” trendi, hem pratikliği hem de besleyiciliğiyle kısa sürede büyük ilgi topladı.

Geleneksel kıymalı köftenin dokusunu ve lezzetini şaşırtıcı şekilde andıran bu tarif, özellikle vegan beslenenler ve sağlıklı atıştırmalık arayanlar için ideal bir alternatif sunuyor.

Yüksek lif ve demir içeriği sayesinde beslenme uzmanlarının da dikkatini çeken yeşil mercimek köftesi, mutfaklarda yeni bir favori olmaya aday gibi görünüyor.

İşte, kıymayı aratmayan lezzetiyle yeşil mercimek köftesi tarifi...

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

2 su bardağı su

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet havuç

1 su bardağı galeta unu veya 5–6 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Yeşil mercimek köftesi hazırlamak için önce 1 su bardağı mercimeği yıkayıp 2 su bardağı suyla haşlayarak suyunu çektirmeniz gerekir.

Ardından sıcakken ezerek püre hâline getirip geniş bir kaba alabilir, içine rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsağı, isterseniz rendelenmiş havucu, salçayı, zeytinyağını, baharatları ve ince kıyılmış maydanozu ekleyerek karıştırabilirsiniz.

Köftenizin kıvam alması için galeta ununu ya da unu yedirerek yoğurmalı ve hamuru yaklaşık 10 dakika dinlendirmelisiniz.

Elinizi hafifçe ıslatarak köfte şekli verdiğiniz karışımı az yağda her iki yüzünü kızartarak ya da 200 derece fırında 20–25 dakika pişirerek tamamlayabilirsiniz.

Bu yöntemle, kıyma kullanmadan hazırlanan leziz ve besleyici köfteleri gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz.