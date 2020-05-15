Göz alıcı sunumuyla Hasanpaşa Köftesi tarifi #evdepişir

Cuma akşamında iftar sofralarını süslemeye gelen bu köfte, büyük küçük herkesin beğenisini toplayacak…

Tüm gün aç kaldıktan sonra hem midenize hem de gözlerinize hitap edecek lezzetli bir yemeğin tarifini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Üzerini süsleyen tereyağı kokulu patates püresiyle lezzetli bir salçalı sosla pişen bu köfte, bol övgü toplayacak.

Nefisyemek.com olarak Türk Mutfağı’nın en sevilen lezzetlerini sofralarınıza taşımaya devam ediyor ve #evdekal diyoruz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

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Hasanpaşa Köftesi Tarifi VİDEO

ENFES SUNUMUYLA: HASANPAŞA KÖFTESİ

Patates püresinin köfteyle olan uyumunu bir tık öteye taşıyan bu yemek, iftar sofralarının aranan yüzü olacak.

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 500 gr kıyma

- 1 adet yumurta

- 1 adet soğan rendesi

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- ½ su bardağı galeta unu

Üzeri için;

- 1 su bardağı patates püresi (tarif için tıklayınız)

Sosu için;

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 su bardağı su

- ½ tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı pul biber

YAPILIŞI

1. Boş bir kaba kıyma, soğan rendesi, yumurta, tuz, karabiber ve galeta ununu alın. Bütün malzemeler homojen bir biçimde karışıncaya kadar yoğurun ve yaklaşık 65'er gram olacak şekilde top şeklinde köfteler hazırlayın. Yağladığınız fırın tepsisine dizin ve orta kısımlarına parmağınızla oyuklar açın. Önceden ısıttığınız 180°C fırında 20 dakika pişirin. Yıldız ucu taktığınız sıkma torbasına patates püresini alın ve fırından çıkan köftelerin orta kısımlarına sıkın.

2. Sos için domates salçası, tuz, pul biber ve suyu boş bir kapta çırpın. Köftelerin tabanına dökün. Tekrar 180°C fırında pürelerin üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.

3. Sosuyla birlikte tabağa aldığınız köfteleri doğranmış maydanozla servis edebilirsiniz.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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