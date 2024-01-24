AA & Ensonhaber

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Babakonağı köyü sakinlerinden Latif Keskinoğlu, köy girişindeki Kıran mevkiinde kurt sürüsünü fark etti.

Arkadaşlarıyla araç içinde olan Keskinoğlu, kurtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"Muhtemelen aç kaldıkları için köye indiler"

Latif Keskinoğlu, kurtları gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirterek, şunları söyledi:

Kelkit'e alışverişe gidiyorduk. Köyün çıkışında besicilik yapan bir arkadaşın ahırı var. Ahırın etrafında kurtları görünce önce paniğe kapıldık, saydığımızda 9 tane olduklarını gördük ve ahırın etrafından uzaklaştırmak için elimizden geleni yaptık. Bağırarak, etraflarında arabayla tur atarak sonunda köyden uzaklaştırmayı başardık. Muhtemelen aç kaldıkları için köye indiler, temennimiz malımıza ya da canımıza bir zarar gelmemesi.