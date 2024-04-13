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Gümüşhane’de kış uykusundan uyanan ayı, droneyi görünce selam verdi

Gümüşhane’de kış uykusundan uyanan ayı, droneyi görünce selam verdi Doğa fotoğrafçılığı yapan bir kişinin drone ile yaptığı çekimlerde görüntülere giren ayının havada dolaşan cihaza doğru adeta el sallaması dikkat çekti.