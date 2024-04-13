Gümüşhane’de doğa fotoğrafçılığı yapan ve bölgenin yaban hayatını an be an gözlemleyen Muhammet Tutar, merkeze bağlı Düğünyazı Köyü’nden yaptığı kayıtlar izleyenleri gümümsetti.
Doğa fotoğrafçısı Tutar tarafından kayda alınan görüntülerde, kış uykusundan uyanmış bir ayının droneye adeta selam verdiği görülüyor.
Görüntülerde, kış uykusundan uyanan ve dağlarda yiyecek aradığı tahmin edilen bir ayı üstünde uçan droneyi görünce iki ayağı üzerine kalkarak cihaza adeta selam verdi.
Droneyi selamladı
Üstünde uçan dron nedeniyle kafası karışan ve ne yapacağını bilemeyen ayının droneyi selamlaması izleyenleri gülümsetti.
Yaban keçileri de görüntülendi
Öte yandan, Tutar tarafından, Gümüşhane’de dağların süsü olarak adlandırılan yaban keçileri de sürü halinde görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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