Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi? Bu defa tam tutuluyoruz!

Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi? Bu defa tam tutuluyoruz!

İkizler-Yay aksındaki son Güneş Tutulmasına kısa bir süre kala, detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi?

2021 yılına girdiğimiz andan itibaren tutulmalar İkizler-Yay aksında gerçekleşmeye başladı.

İkizler-Yay aksındaki tutulmaların sonuna yaklaştığımız şu günlerde, tam bir Güneş Tutulması yaşayacağız.

Bu tutulma ile İkizler-Yay aksını kapatıp, Akrep-Boğa aksında gerçekleşecek olan tutulmalara "Merhaba" diyeceğiz.

Aslında Akrep-Boğa aksında gerçekleşecek olan tutulmaların ilkini 19 Kasım'da yaşadık. 3 saat süren oldukça uzun bir Ay Tutulması deneyimledik.

Bu tutulmaların sonuncusu tam tur Güneş Tutulması ile olacak ve bu tutulmanın etkileri ile 2021 yılını kapatacağız.

Peki, Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulması, ayın yörünge hareketi sırasında dünya ile güneş arasına girmesi ve dolayısıyla ayın güneşi ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.

2021 yılının önemli gök olaylarından biri olan Güneş Tutulması 4 Aralık’ta yaşanacak.

Tutulma; Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın güney ucunda gözlemlenebilecek. Güneş Tutulması, Türkiye’den izlenemeyecek.