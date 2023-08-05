Güney Koreli gelin gönlünü Amasyalı Türk askerine kaptırdı Savaşın ardından geçen 73 yılda İngilizce eğitiminde tanışıp kalbini Türk askerine kaptıran Güney Koreli genç kız Türkiye’de dillere destan bir düğünle evlendi.

İHA

Biyomedikal mühendisi Yoojin Ahn, internette İngilizce eğitiminde Astsubay Haluk Kılınçer ile tanıştı.

Arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili durumu aileleriyle paylaştı.

Güney Kore’ye giden Haluk Kılınçer, evlilik teklifine "Evet" cevabını veren Yoojin Ahn’ı ailesinden istedi.

Türk geleneklerine uygun düğün

Genç çiftin düğünleri damadın baba ocağı Amasya’da bir otelde Türk geleneklerine göre yapıldı.

Dans edip pasta kesen çift, daha sonra mutluluklarını paylaşanlarla birlikte müzik eşliğinde oynayarak eğlendi.

“Türkiye kardeş ülke”

Kızının bir Türk ile evlenmesinin mutluluğunu yaşadığını belirten Yehwan Ahn, “Kızım, kardeş ülke Türkiye’de evlendiği için çok mutluyum” dedi.

Konuşmasının sonunda duygulanan Ahn, konukların önünde saygıyla eğildi.

"Amasya’nın Koreli bir gelini oldu"

Damadın kardeşi Zeynep Hande Kılınçer de, “Amasya’nın Koreli bir gelini oldu. Yeni akrabalarımız çok cana yakınlar. Oynamayı seviyorlar. Yabancılık çekmediler” diye konuştu.

73 yıl sonra akrabalık

1950 Kore Savaşı'ndan 73 yıl sonra Türk ve Güney Koreli aileler düğün ile akraba oldu.