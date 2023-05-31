Gurbetçi akını: Avusturya'nın Villach şehrinden kalkan tren, Edirne’ye geldi Binlerce gurbetçi, bin 400 kilometrelik ‘sıla’ yolculuğunda arabalı treni tercih etti. Avusturya’dan kalkan tren, 40 saate yakın süren yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı.

İHA

Yaz tatilini ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri başladı.

Araçlarıyla uzun yolculuk yapmayı talep etmeyen emekli gurbetçiler, arabalı treni tercih etti.

Edirne'ye ulaştı

Avusturya'nın Villach şehrinde araçlarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yorulmadan yolculuk yapmanın keyfini çıkardı.

Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan’ın ardından Edirne Tren Garı'na ulaştı.

1400 kilometrelik yolculuk

40 saate yakın süren bin 400 kilometrelik yolculuğun ardından gurbetçiler Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Bilet fiyatlarının kişi başı 207 avrodan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre değişiklik görüldü.

"Herkes bizi kıskanıyor"

Gurbetçilerden biri, “Türkiye’mi çok seviyorum ve geldiğim için çok heyecanlıyım içim içime sığmıyor. Ülkemizde biraz pahalılık var ama Almanya’da da pahalılık var. Cennet Türkiye’miz çok güzel, herkes bizi kıskanıyor” derken, bir diğeri de Türk bayrağını görür görmez duygu dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

"Gurbette vatan hasreti çekiyoruz"

Türkiye hasretiyle yanıp tutuşan bir gurbetçi ise “Türkiye’de ay yıldızın altında olmak mutluluk veriyor. Gurbette vatan hasreti çekiyoruz. Memleketimize gelince ruhumuz, içimiz açıldı.” şeklinde konuştu.