Gurbetçiler Edirne Tren Garı'nda: Gençler Avrupa’ya özenmesin, hayat şartları çok zor

İHA

Yaz tatiliyle birlikte gurbetçi akını da başladı...

Yıllık izinlerini anavatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin yurda girişi sürüyor.

Hava ve kara yolunun yanı sıra bazı gurbetçiler demir yolu ile arabalı treni tercih etti.

Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda yolculuk yaparak saatler süren yolculuğun ardından ülkeye giriş yapıyor.

Avusturya'nın Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni; Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan’ın ardından Edirne Tren Garı'na geliyor.

Vatan hasreti çeken gurbetçiler, Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Bilet fiyatlarının araç başı 259 eurodan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor.

Haftada 1 kez Edirne’ye gelen trenle gurbetçiler, araçlarıyla yeniden yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yapabiliyor.

Avrupa’ya yaşam şartlarının çok zor olduğunu söyleyen gurbetçiler, anavatan Türkiye’nin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtti.

Bir gurbetçiler Avrupa'ya gitmek isteyen gençlere de uyarılarda bulunarak, Avrupa'da hayatın zor olduğunu ifade ederek çalışana her yerde ekmek var vurgusu yaptı.

Gurbetçi Serdar Demirkıran da Avusturya’dan ülkeye geldiğini ve memleketi Sinop’a gideceğini aktararak, şöyle dedi:

Türk bayrağını görünce bütün yorgunluğum geçti. Avrupa’da yabancı düşmanlığı çok açık bir şekilde her yerde var. Türk isen 3’üncü sınıfsın. Benim Türkiye’de yaşayan gençlere tavsiyem buradaki rahatını hiç bozmasın.



Çalışana hayat her yerde güzel ama çalışmazsan, her şeyi devletten beklersen olmaz. Çalışana hayat her yerde güzel.