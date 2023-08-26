Gurbetçilerin dönüş yolculuğu: Büyük bir hüzün oluşuyor Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin dönüş yolculuğunda Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, dönüş yolundaki gurbetçiler yaşadıkları hüznü anlattı.

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İHA

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatili için Türkiye'ye gelen gurbetçilerimiz sezonun bitişine doğru dönüşe geçti.

Türkiye'ye gelişte olduğu gibi dönüş yolculuğunda da gurbetçiler, en çok Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ediyor.

Geri dönüş yolculuğundaki gurbetçilerin yolculuğu hüzne dönüşüyor. gurbetçiler, anavatandan uzak kalacakları için buruk bir yolculuk geçirdiklerini ifade etti.

"Büyük bir hüzün oluşuyor"

Türkiye'den Avrupa'ya dönerken insanın bir tarafını bırakıp gittiğini söyleyen gurbetçi Süleyman Açıl, "Bir yeşil alana duyulan özlem gibi memleketten uzakta olduğunuz zaman da aynı özlem oluyor. 1 sene boyunca çalışıyorsunuz tek hedef oraya varmak oluyor. Memleket havası aldıktan sonra dönüşe geçince büyük bir hüzün oluşuyor" dedi.

"Yine aynı maratona dönüyorsunuz"

Gurbetçilerden Mehlika Söylemez, üzgün şekilde dönüş yolculuğuna geçtiklerini söyledi.

Söylemez, "Üzgün bir şekilde gidiyorum.Yine aynı maratona dönüyorsunuz ve seneyi bekliyorsunuz. Çok üzücü bir şey." dedi.

"Geride akrabalar kaldı"

Gurbetçi vatandaş Tanju Demir de, geride ailesinin kaldığını ve dönüş yolunda çok üzüldüklerini belirterek, "Tatil güzel geçti. Geride akrabalar kaldı. Giderken biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.