Hacettepe Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları 2021

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri ve birimlerinde görevlendirmek amacıyla 45 sözleşmeli personel istihdam edecek. Peki Hacettepe Üniversitesi personel alımı balşvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Hacettepe Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

İlana göre, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ve birimlerine 10 hemşire, 7 sağlık teknikeri, 18 büro ve destek personeli ile 10 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere 45 sözleşmeli personel alınacak.

Peki, 2021 Hacettepe Üniversitesi personel alımı başvuruları ne zaman? Hacettepe Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

HACETTEPE ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların istenen belgelerle ilan tarihinden (12.11.2021) itibaren 15 gün içinde Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekecek. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, ilan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabilecek.

Başvuruda, lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, lise veya dengi mezunları için de KPSSP94 puan türlerine bakılacak.

Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde https://www.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1) Başvuru Formu, Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,

4) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,

5) Yukarıda yazılı olan özel şartlar ve aranan nitelikler bölümünde istenen belgeler,

6) 1 adet fotoğraf.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylarda aranana başvuru şartları şu şekilde:

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak.

4) 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak.

5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

6) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

7) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak.

8) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm adaylar Hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerindesağlık teknikeri görev unvanıyla oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.

9) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

10) Koruma ve güvenlik görevlisi için erkek adaylarda 170 cm'den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 den az olmamak.

11) Koruma ve güvenlik görevlisi için kadın adaylarda 165 cm'den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla, 13 den az olmamak.

12) Koruma ve güvenlik görevlisi ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

13) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.