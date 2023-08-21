Hakkari'de ayı ile kedinin yemek kavgası Çöplükte yemek arayan ayı ve kedinin tutuştuğu kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Hayvanlar aleminde cüsselerine bakmadan rakiplerine kafa tutan cesur hayvanların görüntüleri sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Buna son örnek Hakkari'de yaşandı. Ku kez karşımızda çok farklı iki tür vardı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesindeki bir şantiyenin çöplüğünde gece geç saatlerde yiyecek arayan ayı ve kedi karşı karşıya geldi. Yemek için cüssesine bakmadan kafa tuttu İki hayvanın kavgası kameraya yansıdı. Zekeriya Çügen isimli vatandaş, kedinin yemeğini kapan ayı ile kavgasını görüntüledi. Rahat hareketleri ile dikkat çeken ayı, çöplükte karnını duyurduktan sonra bölgeden ayrıldı.