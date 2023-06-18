Hakkari'de dağcılar Sümbül Dağı'nın zirvesine çıktı Hakkari'nin doğal güzellikleri tanıtmak için bir grup dağcı Sümbül Dağı'na tırmandı, zirvede kamp yaptı ve dinlendikten sonra inişe geçti. Dağcıların zirveden çektiği fotoğraflar ise Hakkari'ye hayran bıraktı.

AA

Türkiye'nin dört bir yanın doğal güzelliklerle doluyken, gözlerden uzak köşelerinden ilk kez gelen görüntüler güzellikleri ile baş döndürüyor.

Hakkari'de bir grup dağcı, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmandı.

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin (CİSAD) organize ettiği etkinlikte 4 kişilik dağcı grubu, Depin mevkisinde tırmanışa başladı.

Yolculuk 15 saat sürdü

Yaklaşık 15 saat süren zorlu yolculuk sonucu zirveye ulaşan dağcılar, bir süre dinlendikten sonra inişe geçti.

Tırmanışın amacı kentin doğal güzelliklerini sergilemek

CİSAD üyesi Gıyasettin Tatlı, kentin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Dinlendikten sonra inişe geçtik"

Zorlu bir etkinliği geride bıraktıklarını belirten Tatlı, şunları kaydetti:

Kamp ve teknik malzemelerimizi yanımızda götürdük. Yükümüz ağır olduğu için kayalıklarda zorlandık. 10 saatte kamp alanına ulaştık. Çadırlarımızı kurduk. Dinlendikten sonra inişe geçtik. İlimizdeki güzellikleri tanıtmak istiyoruz.

"Zorlu ancak keyifli"

Dağcılardan Kemal Temeş ise tırmanışın zorlu ancak keyifli geçtiğini ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.