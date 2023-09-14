Hakkari'de terörden temizlenen bölgelerde dağ keçileri geziyor Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarıyla terörden temizlenen Hakkari dağlarında yabani hayvan popülasyonu kent ve ilçelerinde arttı.

DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri yurt genelinde başarılı operasyonları terörle mücadelenin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan operasyonların meyvesi yenilmeye başlandı.

Hakkari'de daha önce silah ve patlama sesleri nedeniyle korkarak bölgeden uzaklaşan yaban hayvanları, son zamanlarda huzurun hakim olduğu bölgede yeniden görüldü.

Yaban hayatı popülasyonu arttı

Kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla terörden arındırılan bölgeler, yaban hayatı açısından da canlandı.

Özellikle adı bölgeyle özdeşleşen dağ keçilerinin kent geneline yayılması ve zaman zaman yerleşim alanlarına yakın noktalara kadar inmeleri, hayvansever ve bölge insanını sevindiriyor.

Son olarak gruplar halinde kent merkezi girişindeki Depin mevkisinde görülen dağ keçiler görüntülendi.

Avlayanlara 300 bin lira ceza

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hakkari Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, Hakkari'de yaban hayatının popülasyonu arttığını söyleyerek, şunları ifade etti:

Arazide yaptığımız 7/24 av koruma faaliyeti sonrasında yaban hayatında özellikle dağ keçisinde popülasyonun arttığını gördük. Ekiplerimizin gittikleri yerlerde halkla yaptıkları bilgilendirme toplantısında yaban hayatının önemine değiniyor ve bunun olumlu karşılığını da alıyoruz.



Doğayı yaşanabilir kılmak ve gelecek nesillere miras bırakmak en insani görevdir. Bu çerçevede ekiplerimiz vatandaşlardan kaçak av yapanların kendilerine bildirilmesini istiyor. Koruma altındaki yaban hayvanları arasında yer alan türlerden avlayanlara ise 300 bin lira ceza uygulanıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)