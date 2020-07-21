Hakkari'de yaylaya çıkıp buzda kaydılar

3 bin 700 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkan 5 doğasever, Seyithan Gölü'nün serin sularının tadını çıkardı.

Yurt genelindeki hava sıcaklarına rağmen Hakkari'nin 3 bin 700 rakıma sahip Berçelan Yaylası'nda durum daha farklı.

Doğaseverler, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Seyithan Gölü'nün serin sularının tadını çıkarıyor.

YAZIN ORTASINDA KAR KEYFİ

Zirvedeki karlı dağlar ve göl kenarında açan rengarenk çiçeklerle görsel şölen sunarken, 4 mevsimi birden yaşatan yaylaya çıkan 5 arkadaş, yeşilin bin bir tonunu barındıran rengarenk çiçeklerin arasında fotoğraf çektirip, kısmen kar kütlelerinin bulunduğu buz gibi Seyithan Gölü'nde yüzerek serinlemeye çalıştı.

DOYUMSUZ MANZARALAR ORTAYA ÇIKTI

Doğasever Emin Noyan, gölün içerisinde donan buz kütlelerinin üzerinde ise kayak yaptı. Doğaseverler, daha sonra bellerine bağladıkları ip yardımıyla gölün içerisinde donan kar kütlesi üzerinde yüzdü. Gölün kenarında açan çiçekler, özellikle gün batımında seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.





































