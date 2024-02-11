Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde festival düzenlendi Hakkari Valiliği tarafından 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, düzenlenen 'Kar Festivali' etkinliklerle devam etti. Kayak merkezine gelenler bir yandan kayak yaparken, yapmayanlar da çalınan müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

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DHA

Yurtta terörle mücadele hız kesmeden sürüyor...

Terörden temizlenen noktalarda huzur ve güven hakim.

Yıllarca çatışma sesleri ile gündeme gelen bölge, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile teröristlerden temizlendi.

Bölge turizme kazandırıldı

Terörden temizlenen alanların güvenliği sonrası bölgenin turizme kazandırılması için çeşitli çalışmalara başlandı.

Tatil yoğunluğu yaşanıyor

Son yıllarda yapılan yatırımlarla bölgenin en donanımlı tesislerinden biri olan Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanıyor.

Hakkari Valiliği'nin organize ettiği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Hakkari Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de destek verdiği festivalin 2'nci günündeki etkinliklere Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri ve binlerce kişi katıldı.

Unutulmaz anlar yaşandı

Festival renkli görüntülere sahne oldu. 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi, katılımcılara muhteşem manzaralar sunarken, kayakseverler unutulmaz anlar yaşadı.

Kalınlığı 2 metreyi bulan kar üzerine ateş yakıp semaverlerini kuranlar çay yapıp, mangalda kebap pişirdi.

"Buranın coğrafyası çok güzel"

Kar festivaline Bursa'dan geldiğini söyleyen Arzu Deniz, "Bursa'dan geldik. Kayak merkezimiz var, ama böylesi festivaller düzenlenmiyor. Biz bu kadar güzel olduğunu tahmin etmemiştik. Herkesi Hakkari'deki kayak merkezine bekliyoruz. Buranın coğrafyası çok güzel" dedi.

"Herkesi buraya davet ediyoruz"

Ailesi ile festivale gelen Dr. Öğretim Üyesi Hikmet Yaşar ise, Merga Bütan Kayak Merkezi'ne Türkiye'nin bir çok ilinden kayakseverlerin geldiğini belirterek şunları kaydetti:

Kadim şehrimiz Hakkari'nin hak ettiği bir doğası var. Bu yıl 5'incisi düzenlenen kar festivaline binlerce kişi katıldı. Daha önceki festivallere de katıldım ama bugünkü festival daha kalabalık, daha coşkulu geçti. Çevre illerimizden yoğun bir ilgi var. Herkesi buraya davet ediyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)