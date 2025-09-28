Hatay'da 3 buçuk yaşındaki Tamer, anne ve babasının desteğiyle kanseri yendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yürekleri ısıtan olay...

Oğulcan ve Merve Oğuz çiftinin 3 buçuk yaşındaki oğulları Tamer Talha Oğuz'un 8 Ağustos 2024 tarihinde yapılan muayenesinde beyninde 4x2 santimetre boyutunda tümör tespit edildi.

Kısa sürede tedavi sürecine başlandı ve Tamer 9 Ağustos'ta 4,5 saat süren operasyon geçirdi.

14 AY SONUNDA KANSERİ YENDİ

Ameliyatla birlikte Tamer'in beyninde yer alan tümör başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Yapılan patolojide dördüncü evre kötü huylu tümör teşhisi konuldu.

Anne ve babanın gayretli mücadelesiyle yaklaşık 14 ay süren tedavi süreciyle 23 Eylül 2025'te yapılan MR sonuçlarında Tamer'in beyninde herhangi bir tümöre rastlanmadı.

KONTROLLER DEVAM EDECEK

Doktorların "temiz" raporu verdiği küçük Tamer'in kontrol süreci devam edecek.

Anne ve babasına hastalığı yenerek mutluluk yaşatan Tamer için İskenderun ilçesinde gökyüzüne balon bırakılması için program yapılması planlanıyor.

"ÇOK ZOR GÜNLER YAŞADIK AMA PES ETMEDİK"

İskenderun İtfaiyesi'nde görev yapan 27 yaşındaki baba Oğulcan Oğuz, "İki yıldır itfaiye personeli olarak görev yapıyorum. 8 Ağustos 2024'te oğlumun yürüyemediğini, sürekli düştüğünü fark ettik. Yapılan MR'da beyninde 4x2 santim büyüklüğünde tümör tespit edildi. Ertesi gün acil ameliyata alındı.

4,5 saat süren operasyon sonunda tümör tamamen çıkarıldı. Ancak patoloji sonucu kötü geldi. Dördüncü evre ATRT tümörü teşhisi konuldu. Yaşam süresi 6-11 ay denildi. Çok zor günler yaşadık ama hiçbir zaman pes etmedik" dedi.

"ŞU AN ESKİSİ GİBİ FUTBOL OYNAYAMIYORUZ"

Tedavi sürecinde kendilerine destek olanlara teşekkür eden Oğuz, "23 Eylül'de yapılan MR'da tümör izine rastlanmadı. Şu an temiz çıktı. Doktorlarımız her üç ayda bir kontrol gerektiğini söyledi. Bu süreçte yanımda olan belediye başkanımız, itfaiye daire başkanımız ve tüm mesai arkadaşlarıma minnettarım.

İtfaiye Haftası'nda böyle bir haber almak bana çifte mutluluk yaşattı. Şu an eskisi gibi güçlü bir şekilde futbol oynayamıyoruz. Ama inanıyorum, fizik tedaviyle aşacağız. Oğlumla yeniden baba-oğul futbol oynamak, onu Fenerbahçe maçına götürmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMA BABAMIN ADINI VERDİM"

Merhum babasının adını oğluna verdiğini belirten Oğuz, "Babamı 20 Ağustos 2023'te kaybettim. Bana hep 'ben çok çektim, benim adımı çocuğuna verme' derdi. Ama ben sözümü tuttum, oğluma babamın adını verdim.

Bu mücadelede en büyük destekçim rahmetli babam oldu. Onun adını yaşatmak için oğluma daha sıkı sarıldım. Babam hayallerini gerçekleştiremedi ama ben oğlumla onun hayallerini yaşatacağım" dedi.