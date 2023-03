Kahramanmaraş depremleri birçok aileyi dağttı.

Enkaz altından sağ çıkanlar, yüreklerinde büyük bir acıyla hayatlarına devam etmek zorunda kaldı.

Deprem sonrası Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan ablasının yanına yerleşen Fatih Aslan'ın, Hatay'ın İskenderun ilçesinde oturduğu apartmanın 5. katındaki evi deprem anında 15 saniyede yıkıldı.

Aynı odada kalan ailenin ikiz çocukları 7 yaşındaki Adnan Oğuz Aslan ve Mehmet Buğra Aslan enkaz altında, anne 29 yaşındaki Başak Kübra Aslan enkazdan çıkarıldıktan 20 dakika sonra hayatını kaybetti.

Sadece 1.5 yaşındaki kızı ile hayatta kalan baba Fatih Aslan, "Ben hareketsiz kaldığım için elimden sadece ağlamak geliyordu. İkiz çocuklarımın öldüğünü, eşimin haykırışlarından anlayabiliyordum." ifadesini kullandı.

Depremden sonra enkazdan kardeşlerinin ve askerlerin kendisini kurtardığını belirten baba Fatih Aslan, şunları söyledi:

İkizlerim ve bir kızım vardı. Eşimle beraber aynı odada kalıyorduk. Deprem oluyor denildikten sonra kalktım, kapıya yanaştım, elimi uzattım 15 saniyede apartman çöktü. Enkazın altında kaldık. Ailemden ikizlerim ve eşim hayatını kaybetti. O an çok aciz olduğunu hissediyorsun. 1 metrekare alanda eşin sesleniyor yardımcı olamıyorsun, yan binada çığlıklar duyuyordum sadece benim oturduğum mu yoksa akrabalarımın da depreme yakalandı mı diye düşünüyordum. O an ambulans sesleri geliyor ama baygınsın hatırlamıyorsun. Dakika başına artçı depremler oluyor. İnanılmaz bir şekilde böyle bir depremle karşılaştık. Deprem anında çocuklarım kalkamadı, korkmayın sarılın dedim. O an yan evin çöktüğünü gördüm. Çocuklardan ses gelmediğini eşimden öğrendim. Kızım bir kere anne, baba dedi ve hiç ses çıkmadı. Sadece eşimin sesi geliyordu ve ben hareketsiz kaldığım için sadece ağlamak geliyordu elimden. İkiz çocuklarımın öldüğünü eşimin haykırışlarından anlayabiliyordum. İlk beni enkazdan çıkardılar sonra eşimi de çıkardıklarında sağdı, fakat enkazın altından çıkarıldıktan 20 dakika sonra iç kanamadan hayatını kaybetti.