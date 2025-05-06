DHA
Her yıl 5 ve 6 Mayıs günlerinde kutlanan Hıdırellez geldi çattı.
Türkiye'nin dört bir noktasında milyonlarca insan, bu özel gün için yapılan ritüellere katıldı.
RİTÜELLERE KATILDILAR
Bu kapsamda, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Hz. Hızır Türbesi de ziyaretçi akınına uğradı.
Yurdun birçok ilinden Samandağ'a gelen vatandaşlar, Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti, dualar okudu ve dilek tuttu.
ATEŞ ÜZERİNDEN ATLADILAR
Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, daha sonra sahile inip yakılan ateşin üzerinden atladı.
Ardından yüzlerce ziyaretçi, kağıda yazdıkları dileklerini denize attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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