Hatay'da jandarma ekipleri, depremzede çocukları sevindirdi Komutanlığa bağlı ekip, çocuklara bayramlık kıyafet, ayakkabı ve oyuncak dağıttı. Çocukların neşesi, fotoğraf karelerine yansıdı.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasara yol açtığı kentlerden biri olan Hatay'da afetzede çocuklar unutulmadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzede çocuklara bayramlık ve oyuncak hediye etti.

Çocuklarla buluştular

Komutanlığa bağlı 20 kişilik ekip, Ramazan Bayramı ile yarın kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çadır-konteyner kentte kalan depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Bayramlık kıyafet, ayakkabı ve oyuncak dağıttılar

Ailelerin bayramını kutlayan ekipler, 150 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı ile oyuncak dağıttı.

Jandarma personeli, çocukları ekip arabasıyla da gezdirip onlarla çeşitli oyunlar da oynadı.