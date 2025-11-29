Hatay'da kayınvalidesinden kalan evi müzeye dönüştürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

61 yaşındaki Özgül Delis, 2017’de Erzin Halk Eğitim Merkezi’nden emekli olduktan sonra Türkiye’nin farklı şehirlerindeki müzeleri gezdi. Bu ziyaretler, Delis’i kayınvalidesinden kalan evi müzeye dönüştürmeye yönlendirdi.

GEÇMİŞE YOLCULUK SUNAN EV

Delis, iki odası ve salonu olan evi, eski ev ve mutfak eşyaları, tarım aletleri ve cansız mankenlerle düzenledi. “Özgül’ün Müzesi” adını verdiği ev, eski ütülerden dikiş makinelerine, daktilodan gaz lambalarına kadar çok sayıda eşyayı barındırıyor.

Müze 3 yıl önce ziyaretçilere açıldı ve Hatay başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen misafirlere geçmişe yolculuk yaptırıyor.

ÜCRETSİZ MİSAFİRPERVER BİR DENEYİM

Özgül Delis, müzenin üst katında kendisinin yaşadığını belirterek, burayı ziyarete gelenlerden hiçbir ücret talep etmediğini söyledi.

Delis, müze fikrini şöyle anlattı:

Gittiğim her yerde müze vardı, ben de kendi yöremi tanıtmak amacıyla yaptım. Gelen misafirlerime elimden geldiği kadar iyi davranıyorum. Türkiye’nin her yerinden insanlar geliyor. Memnun ayrılıyorlar, sohbet etmek hoşuma gidiyor.

MİSAFİRLERDEN TAM NOT

Ziyaretçiler, müze hakkında Delis’e övgüde bulunuyor:

"Hiç kimse ‘Ne gereği var, bunu niye yaptın?’ demedi. ‘Çok iyi yapmışsın, bilmediğimiz şeyleri gördük, nereden akıl ettin?’ diyorlar. Herkes memnun."