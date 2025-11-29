Hatay'da kayınvalidesinden kalan evi müzeye dönüştürdü

- Özgül Delis, Hatay'ın Erzin ilçesindeki kayınvalidesinden kalan evi müzeye dönüştürdü.
- "Özgül’ün Müzesi" adlı bu ev, eski ev eşyaları ve tarım aletlerini sergiliyor ve ziyaretçilerden ücret talep edilmiyor.
- Müze, açılışından bu yana çeşitli şehirlerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor ve olumlu tepkiler alıyor.
61 yaşındaki Özgül Delis, 2017’de Erzin Halk Eğitim Merkezi’nden emekli olduktan sonra Türkiye’nin farklı şehirlerindeki müzeleri gezdi. Bu ziyaretler, Delis’i kayınvalidesinden kalan evi müzeye dönüştürmeye yönlendirdi.
GEÇMİŞE YOLCULUK SUNAN EV
Delis, iki odası ve salonu olan evi, eski ev ve mutfak eşyaları, tarım aletleri ve cansız mankenlerle düzenledi. “Özgül’ün Müzesi” adını verdiği ev, eski ütülerden dikiş makinelerine, daktilodan gaz lambalarına kadar çok sayıda eşyayı barındırıyor.
Müze 3 yıl önce ziyaretçilere açıldı ve Hatay başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen misafirlere geçmişe yolculuk yaptırıyor.
ÜCRETSİZ MİSAFİRPERVER BİR DENEYİM
Özgül Delis, müzenin üst katında kendisinin yaşadığını belirterek, burayı ziyarete gelenlerden hiçbir ücret talep etmediğini söyledi.
Delis, müze fikrini şöyle anlattı:
Gittiğim her yerde müze vardı, ben de kendi yöremi tanıtmak amacıyla yaptım. Gelen misafirlerime elimden geldiği kadar iyi davranıyorum. Türkiye’nin her yerinden insanlar geliyor. Memnun ayrılıyorlar, sohbet etmek hoşuma gidiyor.
MİSAFİRLERDEN TAM NOT
Ziyaretçiler, müze hakkında Delis’e övgüde bulunuyor:
"Hiç kimse ‘Ne gereği var, bunu niye yaptın?’ demedi. ‘Çok iyi yapmışsın, bilmediğimiz şeyleri gördük, nereden akıl ettin?’ diyorlar. Herkes memnun."