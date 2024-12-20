Hatay'da şehit kızını doğum gününde babasının meslektaşları yalnız bırakmadı

İHA
Gaziantep'te yaşanan acı olayda, polis memuru Emirhan Şimşek, şüpheli bir motosikleti kovalarken kaza yaparak görevi başındayken şehit oldu.
Şehit Şimşek'in ailesi ise, Hatay’ın Belen ilçesinde yaşamını sürdürüyor.
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAK İÇİN SÜRPRİZ YAPTILAR
Arsuz ilçesinde görevi başındaki polis memurunu babasına benzeterek sarılan şehit kızı Ömür Şimşek’in doğum gününü annesi polis ekipleriyle paylaştı.
Şehit kızı Ömür’ün doğum gününü kutlamak için sürpriz yapan Arsuz Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği personelleri, doğum günü pastası ve hediyeleriyle şehit kızına sürpriz yaptılar.
Babasının meslektaşlarının sürprizi karşısında yüzü gülen Ömür’ün mutluluğu ve polis ekiplerinin davranışı yürekleri ısıttı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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