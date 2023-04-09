Hataylı depremzede Çetinkaya ailesi: Yıkılsak da biz buradayız Kahramanmaraş merkezli deprem sonucu yıkılan evlerinden çıkmayı başaran aile, bulunduğu yeri terk etmiyor. Anne Çetinkaya, "Biz ölüyoruz dedik. Eşimle helalleştik" diye konuştu.

AA

Deprem sonucu Hatay'ın İskenderun ilçesinde evi yıkılan aile, mahalleden ayrımıyor.

Vildan Çetinkaya, eşi ve 2 çocuğuyla yaşamını çadırda sürdürüyor.

Kararlılıklarını enkaza yazıyla yansıttılar

Mahalledeki komşuları konteyner ve çadır kentler ile yakınlarının yanına gitti. Çetinkaya ailesi ise enkaza yazdıkları "Yıkılsak da biz buradayız" yazısı ile memleketini terk etmemekte kararlı.

Güçlükle dışarı çıktılar

Muradi Mahallesi'ndeki 3 katkı aile apartmanının üst katında yaşayan 31 yaşındaki Çetinkaya'nın evi, depremde ağır hasar gördü.

İki çocuğu ve eşiyle bir kısmı da yıkılan evlerinden güçlükle dışarıya çıkan Çetinkaya, evlerinin önüne kurdukları çadırda yaşamaya başladı.

"Biz ölüyoruz dedik"

Çetinkaya, depremde evin yerinden oynadığını hissettiklerini, ayağa kalkmakta bile zorlandıklarını söyledi. Bütün komşularının deprem anında aşağıya indiğini anlatan Çetinkaya, şöyle dedi:

Herkes inmişti, biz inememiştik. Televizyon ünitemizin bulunduğu yerde sanki bir insan var ve eşyaları bizim üzerimize atıyormuş gibiydi. Hepsi üzerimize düştü. Kafamıza yastıklarımızı tuttuk.



Yani 'Biz ölüyoruz.' dedik. Eşimle helalleştik. Sonra deprem durunca kendimizi dışarıya attığımızda evi görünce, 'Biz bu evden nasıl çıktık?' dedik.

Bulundukları yerden ayrılmak istemediler

Depremin ardından komşularının mahalleden gittiğini ancak eşi ve çocuklarıyla bulundukları yeri terk etmek istemediklerini dile getiren Çetinkaya, ailesinin Arsuz ilçesinde olduğunu, onların da davet etmesine rağmen yaşadıkları yerden ayrılamadıklarını belirtti.

"Enkaza bu yazıyı yazdık"

Çetinkaya, şunları kaydetti:

Komşularımız köylerine, başka yerlere gitti ama biz gitmedik, burada kaldık. Çünkü kendi evimizi o şekilde bırakıp, gitmek içimizden gelmedi. Orada yaşanmışlıklarımız vardı, gidemedik.



Sonra buradaki enkaza bu yazıyı yazdık. Evimizin önündeki enkazın kaldırılmasını istiyoruz. Arsamızın açılması durumunda kendimize bir yaşam alanı oluşturmak istiyoruz.