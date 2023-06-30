Hava kalitesinde son beş yılda ortalama yüzde 16 iyileşme sağlandı Türkiye'nin hava kalitesinin artırılması için çalışmalarını devam ettiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denetimlerini de verilere göre sıklaştırıyor. Son 5 yıla ait hava kalitesi verilerini yayınlayan Bakanlık, hava kalitesinde ortalama yüzde 16 oranında iyileşme sağlandığını bildirdi.

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İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı'nda Türkiye'nin hava, su ve toprak kalitesi anlık olarak takip ediliyor.

Veriler, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Sürekli İzleme Merkezi’ne aktarılarak izleniyor.

Son 5 yıla ait veriler

Bu kapsamda Türkiye'nin hava kalitesinin artırılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Son 5 yıla ait hava kalitesi verilerine göre; partikül madde parametresinde yüzde 4, kükürt dioksit parametresinde yüzde 46, karbonmonoksit parametresinde yüzde 18, azot dioksit parametresinde yüzde 3, ozon parametresinde yüzde 8 olmak üzere hava kalitesinde ortalama yüzde 16 oranında iyileşme sağlandı.

2008'de başladı

Hava kalitesi izleme istasyonlarının kurulması için gerekli hava kalitesi ön değerlendirme projeleri, 2008 yılında başladı.

2016 yılı itibarıyla Türkiye’de hava kalitesi izleme ağı, Güneydoğu Anadolu Temiz Hava Merkezi’ne bağlı iller hariç olmak üzere başarıyla tamamlandı.

2021 yılı ile birlikte ön değerlendirme proje çıktılarına göre kurulması gereken istasyonlar ile ilave edilecek parametrelerin kurulumları bitti.

Bakanlığın 4 aracı, hava kalitesini ölçüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakanlığa ait 4 adet mobil hava kalitesi ölçüm aracının bulunduğu ve söz konusu araçlarla, özellikle hava kirliliği şikayetlerinin yoğun olduğu bölgelerde ölçümler yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Sürekli İzleme Merkezi’nde hava kalitesi izleme istasyonlarından elde edilen verilerin detaylı incelendiği, denetimlere ışık tutacak raporlar oluşturulduğu, çevre kirliliğine yönelik her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil eden veriler ortaya konulduğu ve hava kalitesinin düştüğü noktalarda denetimlerin arttırılmasının sağlandığı belirtildi.