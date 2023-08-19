AA
Bir yandan hava sıcaklıkları yüksek seyrederken diğer yandan da hava olayları bazı sahillerde denize girilmesi engellendi.
Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Yasak, kaymakamlıklardan geldi
Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Cankurtaranlar vatandaşları uyarıyor
Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.