Hava muhalefeti plaj kapattı! Sakarya'da üç ilçede denize girmek yasaklandı Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili olunca, vatandaşların plajlarda denize girmesine izin verilmiyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Bir yandan hava sıcaklıkları yüksek seyrederken diğer yandan da hava olayları bazı sahillerde denize girilmesi engellendi. Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor. Yasak, kaymakamlıklardan geldi Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar vatandaşları uyarıyor Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.