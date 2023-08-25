AA

Manavgat-Kapan bölgesine, Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu'ndan salınan alageyiklerin yangınından nasıl etkilendiği merak ediliyordu.

Antalya'nın ilçesinde 2021'de çıkan orman yangınından kurtulan alageyik ile yavrusu, fotokapana yansıdı.

Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

11'i dişi toplam 25 alagelik doğaya salınmıştı

Alageyik yerleştirme sahası ilan edilen Manavgat-Kapan bölgesine, Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu'ndan 2020'de 11'i dişi olmak üzere 25 alageyiğin salındığı belirtildi.

2021'deki Manavgat yangınında ormanlık alanların büyük bölümü zarar görmüştü.

"Alageyiklerin durumundan endişe ediliyordu"

Yangınından yaban hayvanlarının da olumsuz etkilendiğine işaret edilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Bu süreçte bölgeye yerleştirilen alageyiklerin durumundan endişe edilmekteydi. Ancak Bölge Müdürlüğümüzce alanda yürütülen fotokapan çalışmalarında, yerleştirilen alageyiklerden birisinin yavrusuyla tespit edilmesi büyük heyecan uyandırdı.

Orman yangınında hayatlarından endişe edilmişti, fotokapana yakalandılar

Alageyik alan yerleştirme işleminden sonra yavruladı

Elde edilen kısa videoda, kulağı küpelenmiş bir alageyik ve alan yerleştirme işleminden sonra doğduğu düşünülen 2,5 yaşlarında dişi yavrusu görülmektedir.