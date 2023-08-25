Manavgat-Kapan bölgesine, Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu'ndan salınan alageyiklerin orman yangınından nasıl etkilendiği merak ediliyordu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021'de çıkan orman yangınından kurtulan alageyik ile yavrusu, fotokapana yansıdı.
Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
11'i dişi toplam 25 alagelik doğaya salınmıştı
Alageyik yerleştirme sahası ilan edilen Manavgat-Kapan bölgesine, Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu'ndan 2020'de 11'i dişi olmak üzere 25 alageyiğin salındığı belirtildi.
2021'deki Manavgat yangınında ormanlık alanların büyük bölümü zarar görmüştü.
"Alageyiklerin durumundan endişe ediliyordu"
Yangınından yaban hayvanlarının da olumsuz etkilendiğine işaret edilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Bu süreçte bölgeye yerleştirilen alageyiklerin durumundan endişe edilmekteydi. Ancak Bölge Müdürlüğümüzce alanda yürütülen fotokapan çalışmalarında, yerleştirilen alageyiklerden birisinin yavrusuyla tespit edilmesi büyük heyecan uyandırdı.
Alageyik alan yerleştirme işleminden sonra yavruladı
Elde edilen kısa videoda, kulağı küpelenmiş bir alageyik ve alan yerleştirme işleminden sonra doğduğu düşünülen 2,5 yaşlarında dişi yavrusu görülmektedir.