Hem lezzetli hem de glutensiz: Mısır Ekmeği #evdepişir

Hem lezzetli hem de glutensiz: Mısır Ekmeği #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken iftar sofralarınızı lezzetli hale getirecek ekmek tarifimiz: Mısır Ekmeği!

Karantina sürecinde pişirdiğiniz ekmeklere bir yenisini eklemeye ne dersiniz? Üstelik glutensiz olmasıyla hazmı kolay, kek gibi ağızda dağılan kıvamıyla hem sahurda hem de iftarda damaklarda eşsiz bir tat bırakacak…

Hazırlaması oldukça basit mısır ekmeği sahurda uzun süre tok kalmanızı sağlarken midede rahatsızlık yaşamanızı önleyecektir. Nefisyemek.com olarak sahur ve iftar için tarif vermeye devam ediyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

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Mısır Ekmeği Tarifi VİDEO

AĞIZDA DAĞILAN: MISIR EKMEĞİ

Bir Karadenizli gibi aşkla enfes bir Mısır Ekmeği yemek, mutfağını mis kokularla doldurmak, kendini şımartmak isteyenler burada mı? İşte tarifimiz!

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MALZEMELER

- 500 gr mısır unu

- 200 gr kaymak

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı şeker

- 750 ml sıcak su

- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

1. Fırınınızı 200°C de ısıtmaya başlayın ve ekmeği pişireceğiniz kabı fırına alıp ısıtın.

2. Boş bir karıştırma kabına mısır ununu, tuzu, şekeri ve kaymağı alıp homojen bir şekilde karıştırın. Üzerine sıcak suyun 650 ml'sini ilave edin ve spatula ile karıştırın. Üzerine streç film geçirip 10 dakika dinlendirin.

3. Dinlenen ekmek hamurunuzu çırpma teli ile karıştırın ve geriye kalan 100 ml suyu da ilave edip çırpmaya devam edin.

4. Isınan kabı fırından çıkarıp zeytinyağı ile yağlayın. Ekmek hamurunu içerisine dökün ve ısıttığınız fırında yaklaşık 45 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

5. Tel üzerinde oda sıcaklığına gelince dilimleyip servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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