Hem sağlıklı hem de besleyici: Maş Fasulyesi Salatası #evdepişir

Hem sağlıklı hem de besleyici: Maş Fasulyesi Salatası #evdepişir

Sıcak havalarda görüntüsüyle iştahınızı kabartacak, besleyici olmasıyla bahar yorgunluğunuzu alacak bir salata tarifimiz var.

Sabahları kuş sesleriyle ruhumuzu dinleten, ışıl ışıl içimizi ısıtan güneşiyle günümüzü aydınlatan baharı kucaklarken; iftar sofralarında da midenize iyi gelecek ve vücut direncinizi artıracak besleyiciliğe sahip bir salatayı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Maş Fasulye’sinin gücünü mevsim sebzeleriyle bir araya getirerek hazırladığımız bu renkli salata, ana yemeği kıskandıracak güçte; adeta tek başına bir öğün niteliğinde…

Koronavirüs sebebiyle evde geçirdiğimiz günlerde hepimiz yemenin ucunu biraz kaçırdık. Nefisyemek.com olarak beslenmesine özen gösterenleri de unutmuyor ve #evdekal diyoruz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Maş Fasulyesi Salatası Tarifi VİDEO

GÖZ ALICI RENKLERİYLE: MAŞ FASULYESİ SALATASI

Maş Fasulyesi’yle tanışmanın en lezzetli halini paylaşmayı borç bildik ve iftar sofralarınızı baharın neşesiyle doldurmaya geldik.

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 1 su bardağı maş fasulyesi

- 2 litre su

- 1 adet kırmızı soğan

- 9 adet çeri domates

- ¼ bağ maydanoz

- 1 adet avokado

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı sumak

- 1 adet limon suyu

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

1. Maş fasulyesini tencereye alın ve suyu ilave edip fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Haşlanan fasulyelerin suyunu süzün ve soğuması için 10 dakika kadar bekletin.

2. Soğuyan maş fasulyelerini derin bir karıştırma kabına alın ve üzerine yarım ay şeklinde doğradığınız soğanı ilave edin.

3. Domatesleri dörde bölüp salatanıza ekleyin ve maydanozu incecik kıyıp üzerine ilave edin.

4. Avokadonun kabuklarını soyup doğrayın ve kabın içerisine alın.

5. Tuz, sumak, limon suyu ve zeytinyağını ilave ettikten sonra salatanızı homojen bir şekilde ezmeden karıştırın.

6. Tabağa aldığınız doyurucu ve bir o kadar besleyici sağlıklı salatanızı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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