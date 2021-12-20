Herkes kulaklarını çınlatıyor! İşte Lidyalıların ilk madeni paraları...

Keşfinden itibaren herkesin hayatında başrolü kapan para, Lidyalılar tarafından bulundu. Peki ilk basılan paraları hiç gördünüz mü? İşte ilk madeni paralar bakın nasılmış...

İlk zamanlarda topraktan alınan mahsuller, hayvanlar, şarap, yağ, tuz ve deniz kabukları gibi ürünler, takas aracılığıyla alışveriş yapılmasını sağlıyordu.

Bu durum, ilk madeni paranın M.Ö. 7. yüzyılda Batı Anadolu'da yaşamış zengin bir halk olan Lidyalılar tarafından basılmasıyla son buldu.

Lidyalılardan sonra devletlerin bağımsızlığının ve iktidarının bir gücü olarak basılmaya devam eden antik sikkeler, daha sonraki yıllarda diğer Batı Anadolu kentlerine, Ege adalarına, güney İtalya'ya ve Akdeniz coğrafyasında yayıldı.

İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, satış yapacakları sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise Lidyalılara ait ilk madeni para ile cilalı taş devrinden kalma 'Bız' isimli deri delmede kullanılan eserlerinde aralarında bulunduğu 4 bin 508 parça eser ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilere ait evlerde yaptıkları aramalarda, aralarında Helenistik Dönem, Roma-Bizans imparatorlukları ile Osmanlı ve İslam medeniyetlerine ait olduğu düşünülen bronz ve gümüş 635 adet sikke, M.Ö. 2000 yılına ait Sümerce ve Akadca dillerinde yazılmış pişmiş toprak kil tabletler, ilk çağ ve cilalı taş devrine ait taş aletler, Türk-İslam motifleriyle bezenmiş mozaik parçalar ile Lidya dönemine ait ilk madeni paranın da bulunduğu toplam 4 bin 508 parça tarihi eser ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Peki ilk madeni paralar nasıldı? İşte fotoğrafları...





































