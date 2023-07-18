Hicri yılbaşı nedir, ne zaman kutlanıyor? 2023 Hicri yılbaşı tarihi Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hicri yılbaşı İslam inancına göre en önemli günler arasında yer almaktadır. Peki hicri yılbaşı ne zaman ve hangi hicri ayda kutlanıyor? 2023 Hicri yılbaşı hangi tarihte? Hepsi haberimizde...

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in (r.a.) halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin (r.a.) teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah’a ve O’nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir.

Hicri yılbaşında hangi ibadetler yapılır?

İslam inancına göre Hicri yılbaşı ibadetleri büyük önem arz etmektedir. Hicri yılbaşında dualar okunup, namazlar kılınmaktadır.

Muharrem ayının İslam tarihinde belli başlı üç önemli özelliği vardır. Birincisi oruç, ikincisi Hicrî takvimin başlangıcı olması, diğeri de Hz. Hüseyin (r.a.) ve evlatlarının Kerbela'da şehit edilmesidir. Bu mânada bu ayda yapılan dua ve zikirler büyük bir öneme sahiptir. Hicri yılbaşında şu duanın okunması tavsiye edilir:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah (c.c) Efendimiz Muhammed’e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin! Allah’ım! Sen ebedîsin, Kadîm’sin, Evvel’sin. Fazl u ihsânın çok yücedir.

Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz.

Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah’ım! Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

2023 Hicri Yılbaşı hangi tarihte?

İslam alemi bu sene 1444 yılından 1445 yılına geçiş yapıyor. Bu geçiş Zilhicce ayından sonra gelen ve Hicri takvimin başı olarak kabul edilen Muharrem ayının 1'inde başlıyor.

18 Temmuz'u 19 Temmuz'a bağlayan gece, Hicri yılbaşı olarak kutlanacak.

Tüm İslam aleminin Hicri Yılbaşını tebrik ederiz...