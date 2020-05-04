Hırka-i Şerif 2010 yılından bu yana ilk kez kapalı

Veysel Karani’nin 59 kuşaktan torunu Barış Samir, Ramazan'ın simgesi olan bu kutsal emanetin, dünyanın en yüksek standartlarında korunduğunu söyledi.

İstanbul Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan hırkanın, Hz. Muhammed’in miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından Veysel Karani'ye verildiğine inanılır.

Bu kutsal emanetin sergilendiği cami içindeki bölüm ise asma kilitlerle kapatılmış durumda.

59 KUŞAK TORUNU ANLATTI

Veysel Karani’nin 59 kuşak torunu Barış Samir, bu kutsal emaneti nasıl koruduklarını, bu sene ziyarete açılamaması konularını tek tek anlattı.

Barış Samir, “Gönül isterdi ki biz her sene olduğu gibi bu sene de vatandaşlarımıza bu mübarek emaneti ziyaret ettirme fırsatı sunalım. Ancak kurallar çok belli, burada bir risk almanın veya bir şeyi zorlamanın bir anlamı olmadığını düşünüyoruz. İnşallah seneye Hırka-i Şerif’e kavuşacağız.” dedi.

"DÜNYANIN EN YÜKSEK STANDARTLI KORUMASI"

Samir, bu mirasın nasıl korunduğuna dair ise “Senelik bir bakımı yok ancak belli dönemlerde oluyor. Son konservasyon 2010 yılında yapılmıştı. O zamandan bu yana herhangi bir bakım yapılmadı. Ama 20-30 senelik dönemlerde genel bir bakım yapılıyor. 2010 yılındaki konservasyonda çok kapsamlı bir bakım yapıldı. Dışarıdaki havayla hiçbir bağlantısı olmayan Hırka-i Şerif, şu andaki dünyanın en yüksek standardında koruyan bir vitrine yerleştirildi. Bu şekilde korunuyor.” diye konuştu.

1.5 AY BOYUNCA ÇALIŞACAK İŞÇİ ALINIYOR

Hırka-i Şerif’in Ramazan ayındaki ziyareti esnasında bütün operasyonel ve lojistik desteği sağlamak için istihdam sağlandığını aktaran Samir, "Biz Ramazan ayında yaklaşık 30-35 kişiyi 1.5 aylığına işe alıyoruz. Onların Ramazan'dan önce belli görev dağılımları oluyor, eğitimleri oluyor. Daha sonra Ramazan sırasında da bu kişiler tamamen o ziyareti organize etmekle görevliler." dedi.

HIRKA-İ ŞERİF VAKFI

Hırka-i Şerif Vakfı'ndan da bahseden Samir, "Hırka-i Şerif Vakfı'nın birinci görevi, Ramazan esnasında ziyaretlerin operasyon kısmını yürütmek. Onun dışında vakfın çok güzel aktiviteleri var. Bir kültür merkezi var. Burada çeşitli sempozyumlar düzenleniyor. Yazın ayrı, kışın ayrı olmak üzere çeşitli kurslarımız var. Ebru, hat, ney gibi. Vakfın bir kütüphanesi var. Bu çevredeki öğrenciler ve okumaya meraklı insanlar. Vakfın kütüphanesinden, istedikleri zaman faydalanabiliyorlar. Bu gibi aktiviteleri de artırmayı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.