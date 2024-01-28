Horon oynayanlar, kayanlar... Ayder Kardan Adam Festivali yine renkli görüntülerle doldu Rize'nin Ayder yaylasında yapılan kış festivalleri, gördüğü ilgi sonucunda büyüyerek spor organizasyanlarına dönüşmeye başladı.

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İHA

Ayder Kardan Adam Festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda 16.'sı düzenlenen Kardan Adam Festivali bu yıl da kayan ve eğlenen insan manzaraları ile doldu.

Kardan Adam Festivali için Türkiye’nin birçok ilinden vatandaşlar Ayder Yaylası’na adeta akın etti.

Dün gece saatlerine kadar kar yağmasıyla şenlik alanı karla doldu.

Poşet ve kızaklarla beraber yokuştan aşağıya kaydılar

Festival alanına gelen vatandaşlar yanlarında getirdikleri poşet ve kızaklarla beraber yokuştan aşağıya kayarak keyifli vakit geçirdi.

Ufak kazalar ve horon tepenler bu yıl da var

Kaydıkları esnada ufak kazalarda meydana geldi. Aynı zamanda her yıl olduğu gisi festival alanında büyük horon halkaları kuruldu.

Kardan adam yapıldı

Vatandaşlar daha sonrasında biriken karlardan "kardan adam" yaparak yarışmaya katıldı.

Araçlar alana alınmadı

Trafik nedeniyle aksamaların yaşanmaması için Ayder Yaylası’nda araçlar için önlem alındı. Ayder’in girişinde araçların yayladaki festival alanına kadar gitmesine jandarma ekipleri izin vermedi. Bu nedenle vatandaşlar otoparktan festival alanına kadar yürüyerek çıktı.

“Ayder gelinlik giymiş gibi”

Ayder Yaylası'nın her mevsimde farklı bir güzelliği olduğunu vurgulayan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ortam ile ilgiil şu ifadeleri kullandı:

Yazı, baharı, kışı bambaşka güzel. Ayder gelinlik giymiş gibi duruyor. Rize muhteşem bir coğrafyası var. Sisi ayrı güzel, yağmuru ayrı güzel ama kışı ayrı güzel. Çok güzel bir ortam. Bu şenliklerim yavaş yavaş spor organizasyonlarına dönüşmeye başladı. Bu sene şenlikteyiz. Belki de bir dahaki sene büyük bir spor organizasyonun olacağı bir yer olabilir. Kış spor turizmini canlandırmak istediğimiz bir şehir.

“Atmosfer çok güzel”

Elazığ’dan Ayder Yaylasında karda kaymak için geldiğini ifade eden Nihal Yıldız, şeklinde konuştu:

Güzel bir şekilde kayıyorduk. Arkamızdan gelenler bizi düşürdüler ama heyecan çok güzel. Elazığ’dan geliyorum. Kaymak için geldik. Kar çok güzel. Atmosfer çok güzel. Dün yağan karı kaçırdık. Bugünkü heyecanı kaçıramadık. Hava güzel, manzara da güzel. Gayet keyifli geçiyor.

“Şenlik, beklediğimden güzel oldu”

Şenlikte güzel vakit geçirdiklerini söyleyen Ramazan Leventoğlu, şöyle konuştu:

Şenlik beklediğimden güzel oldu. Kayak pisti olabildiği kadar güzel. Buraya Çayeli’nden geliyorum. Akşama kadar kayacağız. Eğlenceli oluyor. Konserler de var. Neredeyse buradaki herkes eğleniyor. Yürüyerek de geliyorlar. Az önce arkadaşıma arkadan çarptım. Başka bir gruba da bodoslama çarptım.

“Ortam muhteşem”

Ayder’e ilk defa geldiğini ve yaylanın ortamının çok güzel olduğunu belirten Yusuf Kasap ise şu ifadeyi kullandı:

10 numara geçiyor. Ortam muhteşem. Kar güzel. Karadeniz’in her yeri böyle. Biz jet gibiyiz. Biz bu kaymanın tam merkezinden geliyoruz. Ayder 10 numara. Ben ilk defa geldim ama muhteşem bir yer.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)