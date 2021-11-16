İçişleri Bakanlığı yüksek maaşlı sözleşmeli personel alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

İçişleri Bakanlığı'na 7 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte 2021 başvuru tarihleri ve şartları...

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 7 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Proje mimarı ile iş zekası, kıdemli iş zekası, sistem, kıdemli sistem ve siber güvenlik uzmanları olarak istihdam edilecek personele, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 ila 5 katı maaş verilecek.

İlanın yayınlanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında araştırmalarına başladı.

Peki 2021 İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Adaylar, başvurularını e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 15-22 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

Başvuruların incelenmesi sonucu genel ve özel şartları sağlayanlardan, KPSS puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alandan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 aday yazılı sınava çağırılacak.

KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 olarak, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı ise sıfır olarak değerlendirilecek.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 26 Kasım'da "www.icisleri.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Sınav soruları, adayların başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacak. Yazılı sınav 9 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü binasında yapılacak. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesiyle yayımlanacak.

Sözlü sınav ise 16 ve 17 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunlu olacak.

Her iki sınav sonucundaki notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle adayların nihai başarı dereceleri tespit edilecek. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacak.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

a) Özgeçmiş,

b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:

a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,(aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.