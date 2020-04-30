İftar sofralarınızda karnabahara yer açın #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken iftar sofralarınızı lezzetli hale getirecek yemek tarifimiz: Karnabahar Kızartması!

Kış mevsimi sebzelerinin en büyük özelliği, soğuk hava şartlarına karşı kalkan oluşturmaları. Bünyelerinde adeta ‘Çetin Hava Tim’i bulundururcasına savaşırlar ve içlerinde barındırdıkları mekanizmayla yaşayabilirler. Bu yüzden mevsimindeyken tükettiğimiz sebze ve meyveler son derece önem arz ediyor. Nasıl sıcak havalarla baş etmeyi öğrenen bir domates hararetimizi almamızı sağlıyorsa, karnabahar da aynı şekilde soğuk havalarda bağışıklığımızı artırıyor.

Aslında ne de güzel bir düzenin içerisinde yer alıyoruz. Doğa zaten her türlü imkanı önümüze sermişken; bizler mi kıymetini bilmiyoruz diye düşünmeden edemiyor insan. Karnabahar hakkında onca düşüncelerin üzerine hadi gelin siz de, karnabahar son günlerini yaşarken mutfakta bu tarifle birlikte harikalar yaratın… Nefisyemek.com olarak birbirinden lezzetli tariflerle iftar sofralarınıza konuk oluyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

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Karnabahar Kızartması Tarifi VİDEO

DIŞI ÇITIR İÇİ YUMUŞACIK: KARNABAHAR KIZARTMASI

Mükemmel uyumlu sosuyla bir karnabahar ne kadar sevilir, ne kadar lezzetlidir bu tariften sonra öğreneceksiniz...

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MALZEMELER

- 1 adet orta boy karnabahar

- 2 litre su

- 4 su bardağı ayçiçek yağı

Kızartma harcı için;

- 2 adet yumurta

- 1 su bardağı süt

- 1.5 su bardağı un

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

Acılı yoğurt sos için;

- 1 su bardağı süzme yoğurt

- 1 yemek kaşığı sriracha

- ½ tatlı kaşığı tuz

- 2 diş sarımsak

YAPILIŞI

1. Karnabaharı ortadan ikiye kesin ve sert kök kısmını çıkartıp çiçeklerini ayırın. Karnabahar çiçeklerini kaynayan suya alın ve 2/3 oranında pişirin.

2. Haşlanan karnabaharları kevgirle suyunu süzdürüp tabağa alın.

3. Acılı yoğurt sos için; süzme yoğurt, sriracha, tuz ve ezilmiş sarımsağı bir kapta pürüzsüz br kıvam alıncaya kadar çırpın ve sos tabaklarına alın.

4. Boş bir kaba yumurtaları kırın ve tuz ile birlikte çırpın. Sütü de yumurtalara ekleyip çırpmaya devam edin ve unu azar azar ilave ederek çırpma işlemini devam ettirin. Son olarak karabiber ayarını yapıp karıştırın.

5. Hazırladığınız pürüzsüz bir kıvam alan kızartma hamuruna haşlanan karnabahar çiçeklerini batırın ve kızdırdığınız ayçiçek yağında altın sarısı renk alıncaya kadar her iki yüzünü de kızartın.

6. Fazla yağını alması için havlu kağıt üzerine aldığınız karnabaharları sıcak olarak acılı yoğurt sos ile birlikte servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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