İftar sonrası hafif atıştırmalık arayanlara özel tatlı ta

Fazla uzağa gitmeden evdeki malzemelerle kısa sürede cheesecake tadında limonlu toplar hazırlamaya ne dersiniz?

Rafine şekerden uzak duranlar ya da diyet yapanların yüzünü güldürecek bir tatlı tarifimiz var. Öyle ki, pratik oluşuyla tatlı krizlerinizde imdadınıza yetişecek bu tatlı, ferahlatıcı etkisiyle de sıcak havalarda serinlemenizi sağlayacak.

Nefisyemek.com olarak malzemeleri damak tadınıza göre şekillendirebileceğiniz, diyabet hastalarının da tüketebileceği bir tatlıyı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor ve #evdekal diyoruz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Limonlu Cheesecake Topları Tarifi VİDEO

İÇİNİZİ FERAHLATACAK: LİMONLU CHEESECAKE TOPLARI

Yöresel lezzetleri iftar sofralarınıza getirmeye devam ediyor ve bugün Çukurova’nın çok sevilen bir pilav tarifini veriyoruz.

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

400 gr labne peyniri

1,5 su bardağı Hindistan cevizi

½ su bardağı toz badem

1 adet limon kabuğu rendesi

3 yemek kaşığı limon suyu

6 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI

Suyu tamamen süzülmüş labne peynirini bir kabın içerisine alın. Üzerine Hindistan cevizi, toz badem, limon kabuğu rendesi, limon suyu ve balı ekleyin. Bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıp üzerini streç film ile kaplayın ve buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin. Ardından harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlayarak şekil verin. Dilerseniz Hindistan cevizine bulayarak servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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