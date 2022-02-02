İftar vakti 2 Şubat 2022 Çarşamba: Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İl İl iftar saatleri...

Üç ayların ilk gün oruçlu olan vatandaşlar, iftar saatini sorguluyor. Peki İstanbul başta olmak üzere akşam ezanı hangi ilde saat kaçta okunacak? İşte 2 Şubat Çarşamba iftar saati...

Mukaddes üç aylar, 2 Şubat Çarşamba itibarıyla başladı...

Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç aylarda müslümanlar, ibadetlerini yerine getirmek için çabalıyor.

Recep ayının ilk gününde oruçlu olanlar, iftar saatine yönelik araştırmalarını hızlandırdı.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın akşam ezanı saatleri ile öğrenilebilecek.

İllere göre değişiklik gösteren akşam ezanı ile birlikte, iftar sofralarına oturulacak. Peki akşam ezanı bugün saat kaçta okunuyor? İstanbul, İzmir, Ankara için iftar saat kaçta? İşte 2 Şubat Çarşamba illere göre iftar saatleri...

2 ŞUBAT 2022 İSTANBUL İFTAR VAKTİ

Recep ayının ilk günü oruç tutmak isteyenler iftar saatini beklerken akşam ezanının kaçta okunacağını da merak ediyor. 2 Şubat Çarşamba İstanbul'da akşam ezanı 18.28'de okunacak.

ANKARA İFTAR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı ezan saatleri bilgisine göre 2 Şubat Çarşamba günü iftar; Ankara'da 18.15'te yapılacak.

İZMİR İFTAR SAATİ

2 Şubat çarşamba günü İzmir'de imsak vakti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre 06.46 olacak.

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Hz. Peygamber Recep ayı girdiğinde şöyle dua edermiş: 'Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl, bu aylarda bize bereketler ihsan et ve bizi hayırlısıyla Ramazana ulaştır.'"

Özellikle Recep ve Şaban ayında Pazartesi ve Perşembe günleri daha çok oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Çünkü Peygamberimiz bir hadisinde amellerin Pazartesi ve Perşembe günleri Allah'a arz edildiğini belirtmiş 'Dolayısıyla amellerimin ben oruçluyken Allah'a arz edilmesini isterim' demiştir.

Peygamber Efendimizin bu aylara özel olarak yaptığı bir ibadet olup olmadığı şeklindeki soruya da şu karşılığı verdi: "Özel bir ibadeti yoktu ama bu aylarda diğer aylara göre daha fazla nafile oruç tutardı. Hatta müminlerin annesi Hz. Aişe rivayet eder, 'Hz. Peygamber Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki bizde sanki orucu hiç açmayacakmış gibi bir algı meydana gelirdi' der.