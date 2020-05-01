İftara pratik lezzet: Fırında Soslu Kanat #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken iftar sofralarınızı lezzetli hale getirecek yemek tarifimiz: Fırında Soslu Kanat!

Koronavirüs sebebiyle bu güzel havada evlerimizde olsak da, mangal sevdalılarının yüzünü güldürecek bir lezzetli iftar sofralarınıza getiriyoruz.

Dışı çıtır içi yumuşacık soslu tavuk kanatlarıyla hem formunuzu korumaya hem de sofranızı lezzetlendirmeye ne dersiniz? Pratik oluşuyla da gönülleri fethedecek bu tavuk kanatları mutfağınızın vazgeçilmez yemeklerinden biri olabilir. Nefisyemek.com olarak sizler için en sevilen tarifleri paylaşıyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

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Fırında soslu Kanat Tarifi VİDEO

ELLE YEMEK ŞART: FIRINDA SOSLU KANAT

Tavuk kanadı tutkunlarını neşelendirecek bu tarifi, iftarda kısa sürede hazır edebilirsiniz. Parmaklara dikkat kanatla birlikte araya karışmasın…

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 1 kg tavuk kanat

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 3 yemek kaşığı süt

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 2 diş sarımsak

- 1/2 tatlı kaşığı üzüm sirkesi

- 1/2 tatlı kaşığı bal

- 1 adet defne yaprağı

- 4 dal taze kekik

- ¼ tatlı kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

1. Orta boy bir karıştırma kabına domates salçası, biber salçası, yoğurt, süt, zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber, bal ve üzüm sirkesini alın. Homojen bir sos elde edinceye kadar çırpma teliyle karıştırın.

2. Tavuk kanatlarını derin bir kaba alın ve sos karışımını üzerine ekleyin. Defne yaprağı ve taze kekiği de ilave ettikten sonra yoğurarak karıştırmaya başlayın.

3. Sosun tavuğa nüfus ettiğinden emin olduktan sonra kabın üzerini streç film ile örtüp buzdolabında 2 saat bekletin. Marinasyon süresini ne kadar uzun tutarsanız tavuğunuz o kadar lezzetli olacaktır.

4. Fırınınızı 180°C ye ayarlayın. Fırınınız ısınırken tavuk kanatlarını yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve fırınına alın.

5. Üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 40 dakika pişirin ve sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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