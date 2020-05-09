İftarda farklı tat arayanlara: Bezelye Çorbası #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken iftar sofralarınızı lezzetli hale getirecek çorba tarifimiz: Bezelye Çorbası!

Uzun süren aç kaldıktan sonra midemizi rahatlatmak için orucumuzu çorbayla açmak güzel bir tercih. Klasik çorbalardan vazgeçemesek de yeni tatlar aramıyor da değiliz. İşte bu yüzden, mevsimin en taze sebzesi bezelyeden harika bir çorba yapalım dedik ve sizlerle paylaşmayı borç bildik.

Birçok faydası bulunan bezelye, folik asit bakımından oldukça zengindir. Özellikle hamileler tarafında çokça tüketilen bu baklagil, önemli ölçüde A, B, C, E ve K vitaminlerini içerir. Yazın enerjisiyle birlikte sizin de enerjinizi yükseltecek bu mucizevi yiyeceği evinizden ve sofralarınızdan eksik etmeyin ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi, hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Bezelye Çorbası Tarifi VİDEO

SUNUMU KADAR ŞAŞIRTICI: BEZELYE ÇORBASI

Yaz sebzelerinin en sevileni bezelyenin çorbasını hiç denemiş miydiniz? Bu çorba hastalılara karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye geliyor…

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 1 adet soğan

- 2 adet patates

- 750 gr ayıklanmış bezelye

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 dal taze kekik

- 2 litre tavuk suyu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

Üzeri için;

- Krema

- Taze kekik

- Zeytinyağı

YAPILIŞI

1. Zeytinyağını derin bir tencereye alın ve doğradığınız soğanları ilave edip hafif karamelleşinceye kadar kavurun.

2. Ardından doğradığınız patatesleri de ilave edip 2-3 dakika daha taze kekik ile birlikte kavurun.

3. Ayıklayıp yıkadığınız bezelyeleri tencereye alın ve tavuk suyunu ekleyin.

4. Tuz, karabiber ayarını yaptıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp bütün sebzeler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.

5. Sebzeler yumuşadıktan sonra çorbanızı pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blender ile çekin.

6. Sıcakken kaselere aldığınız çorbanızın üzerini zeytinyağı, kekik ve krema ile süsledikten sonra servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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