İHH'nın Ramazan hedefi: 3 milyondan fazla kişiye ulaşılacak

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2026 Ramazan ayı çalışmaları kapsamında Türkiye dahil olmak üzere Afrika, Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Güney Amerika’da bulunan 66 ülkede, yardıma muhtaç, temel gıdaya erişimde zorluk yaşayan ailelere yönelik insani yardım faaliyetleri gerçekleştirecek.

Ekonomik koşullar ve insani krizler nedeniyle düzenli beslenmekte güçlük çeken milyonlarca insanın Ramazan ayında desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda vakıf tarafından kumanya ve kumanya kartı dağıtımları, iftar organizasyonları, zekat, fitre ve fidye çalışmaları ile yetim çocuklara yönelik bayramlık dağıtımları ve şenlik organizasyonları hayata geçirilecek.

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek çalışmalarla, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması ve Ramazan sevincinin paylaşılması hedefleniyor.

TÜRKİYE’DE 45 BİN AİLEYE DESTEK HEDEFİ

İHH’nın 2026 Ramazan çalışmaları kapsamında kumanya kolisi bedeli 1.400 TL, 1 kişilik iftar bedeli 240 TL, bayramlık bedeli ise 1.400 TL olarak belirlendi. Vakıf ayrıca Türkiye genelinde 81 ilde 45 bin aileye kumanya kolisi ve kumanya kartı ulaştırmayı planlıyor.

SAVAŞ VE KRİZ BÖLGELERİNDE FAALİYETLER YÜRÜTÜLECEK

İHH, Ramazan ayı boyunca savaş ve kriz koşullarının etkili olduğu başta Filistin, Suriye, Sudan ve Lübnan olmak üzere bir çok bölgede ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdürecek. Çatışmalar ve ekonomik zorluklar nedeniyle gıdaya ve temel ihtiyaçlara erişimde ciddi güçlük yaşayan sivillerin desteklenmesinin hedeflendiği çalışmalar kapsamında kumanya, iftar, bayramlık, fitre, fidye ve zekat dağıtımları gerçekleştirilecek.

KUMANYA KOLİLERİNDE NELER VAR?

Bölgelerin beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan gıda kolilerin içeriğinde genel itibariyle toz şeker, salça, reçel, nohut, bulgur, kırmızı mercimek, ayçiçek yağı, makarna, arpa şehriye, tel şehriye, tuz, yeşil mercimek, çay, kuru fasulye, pirinç, un ve helva yer alıyor.

ZEKAT BAĞIŞLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK

İHH, bağışlanan zekatları belirlenen kriterler doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Toplanan zekâtların, temel gıda yardımları başta olmak üzere insani yardım çalışmalarında kullanılması hedefleniyor.

Bunların yanı sıra vakıf, 15 Ramazan Yetim Günü’ne özel olarak yetimlere yönelik şenlikler yapmayı planlıyor.

DESTEK OLMAK İÇİN

Hayırseverler, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak İHH’nın Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabilirler. Bağışçılar;

-FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 240 TL,

-IFTAR yazıp 4072’ye SMS göndererek 240 TL,

-KUMANYA, BAYRAMLIK ya da IFTAR, kelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 50 TL katkıda bulunabilirler. Ayrıca, daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyen hayırseverler, İHH’nın banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak ve en yakın İHH temsilciliğine başvurarak yardımda bulunabilecek.