İngiltere'de yaşayan Türk genç Filipinli geline Aksaray'da düğün yaptı İngiltere'de yaşayan bedensel engelli Alihan Şahin ile 5 yıl önce internette tanıştığı Filipinler uyruklu Maris Abraham Aksaray'da dünyaevine girdi.

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DHA

Ailesiyle İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki bedensel engelli Alihan Şahin, 5 yıl önce internette tanıştığı, Filipinler uyruklu aynı yaştaki Maris Abraham'la arkadaş oldu.

Arkadaşlıklarına internet üzerinden devam eden ikilinin arasında bir süre sonra aşk başladı.

Abraham'la evlenmeye karar veren Alihan Şahin ile babası Ahmet Şahin Filipinler'e gitti.

Aksaray'da düğün yaptılar

Damadın ailesi ilk önce Türk adetlerine uygun olarak Abraham'ı ailesinden istedi.

Ailenin onay vermesiyle çiftin düğün tarihi kararlaştırıldı ve 6 Ağustos Pazar günü Ortaköy ilçesinde düğün yapıldı.

Abraham'ın, Filipinler'deki ailesi de düğünü canlı olarak, telefondan izletildi.

"Alihan'In güzel kalbini seçtim"

Nikah sonrası sevinç gözyaşları içinde konuşan Maris Abraham, ''Hepinize beni bu kadar sıcak ve güzel karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Farklı kültürden birisi olarak beni kabul ettiğiniz için çok minnettarım. Ailemden ve arkadaşlarımdan uzak, burada olduğuma inanamıyorum.

Onları çok özlüyorum ancak burada da bana her zaman güzel davranan ve arkamda duran büyük bir ailem var artık. Alihan ve bana saygı duyan herkese teşekkür ederim. Alihan’ın ailesi bana bir prenses ve kendi kızları gibi davranıyorlar. Farklı kültürlerden olsak da birbirimizi tamamlıyoruz.

Alihan’ın dünyası çok renkli. Her zaman herkes için en iyisini diliyor. Birlikte hayatı keşfetmemiz için onun iyi ve kötü gününde, hastalıkta ve sağlıkta onun yanında olacağım. Çünkü ben onun yarısıyım. Ben onun eşiyim ve ona her zaman iyi davranacağım. Böyle bir ailem olduğu için çok şanslı hissediyorum ve aşkımın peşinden Türkiye'ye geldim” diye konuştu.

"5 yıldır birlikteyiz"

Alihan Şahin ise, “Eşimle internetten tanıştık ve 5 yıldır birlikteyiz. Babam ile Filipinler’e gittik. Eşimin ailesiyle orada tanıştık. Aksaray’ın Ortaköy ilçesine de düğün yapmak için geldik. Düğünümüz çok güzel oldu'' dedi.