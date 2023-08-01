İranlı profesör daha adil bir dünya için yürüdü Emekli akademisyen, dünyada barışa, eşitliğe ve açlığa dikkat çekmek için Kayseri'den Mersin'e yürüdü. Akademisyen, “Gelin dünyamızı reform edelim” sloganıyla yaklaşık 2 ay süren yürüyüşünü tamamladı.

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İHA

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Daryoosh Riyahi, 25 Mayıs 2023 tarihinde İran'dan Kayseri'ye geldi.

İranlı emekli akademisyen, 26 Mayıs'ta da yürümeye başladı.

Oradan Mersin'e gelene kadar birçok il, ilçe ve köyde konaklayan Riyahi, insanlarla konuşup onları kayıt altına aldı.

Uzun yıllardır araştırıyor

Sosyal medya hesapları üzerinden günlük olarak konuştuklarını paylaşan Riyahi, İran'a döndükten sonrada çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Yaptığı yürüyüşle ilgili konuşan Riyahi, İran'da üniversitede çok uzun yıllar araştırmalar yaptığını söyledi.

Yaptığı araştırmalarda dünyada insanların büyük problemleri olduğunu gördüğünü vurgulayan Riyahi, şunları söyledi:

"Dünyadaki arkadaşlara ulaşmaya çalıştım"

En büyük problemler savaş, eşitsizlik, açlık ve insanın yalnızlığı olarak karşıma çıktı. Bunun kökünü araştırmak için de çok çalıştım ve bunu dünyaya duyurmak için karar verdim. Bundan sonra yürüyüş yapmak için Kayseri'ye geldim. İnsanlarla konuşarak, sosyal medya hesaplarımdan bunu duyurmak istedim. 26 Mayıs'ta Kayseri'den yürümeye başladım. Yaklaşık 2 ay süren yürüyüş sonunda da Mersin'e geldim. Yolda videolar yaparak sosyal medya hesaplarıma attım. Burada dünyadaki arkadaşlara ulaşmaya çalıştım.

"4 tane büyük problemi çözelim"

Her köyde 2 ya da 3 gün kaldığını belirten Riyahi, şöyle devam etti:

Yol boyunca sürekli insanlarla konuştum, sohbet ettim. Bütün insanlar dünyada savaş olmamasını, barış olmasını istiyor. Bunun dışında insanlar arasında eşitsizlik olmamasını diliyorlar. Açlıktan insanları ölmemesini istiyorlar. 21’inci yüzyılda halen insanlar açlıktan ölüyorlar. Bu çok büyük bir facia. Bunun için bunu duyurmaya devam edeceğim. Gelin dünyayı yeniden reform edelim. Bu dünyayı hep birlikte düzeltelim. Bu 4 tane büyük problemi çözelim. Bu kampanyayı İran'da sürdüreceğim. Bir gün dünya bu sorunları çözer, o zaman ben de kampanyama son veririm. Barış, eşitlik, açlık olmasın ve insanlar yalnız kalmasın. Bunlar siyaset, ekonomi ve kültür alanında yapılacak reformlarla düzeltilebilir. Bu 3 tane alanda tüm dünya bir araya gelerek sorunları çözmeli. Bunlar olmadığı sürece dünyada savaşlar devam edecek, eşitsizlik, açlık ve yalnızlık sürecek.

Güvenli olduğu için Türkiye'yi seçti

Riyahi, yürüyüş için Türkiye'yi seçmesinin amacının da güvenli bölge olmasından kaynaklı olduğunu dile getirdi.