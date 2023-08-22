İranlı turistler Van'da eğlence merkezlerini doldurdu Yaz tatilini fırsat bilen İranlı turistler tatilerini yurtta geçirmeye devam ederken bir yandan alışveriş yapıp bir yandan da gece eğlence merkezlerine akın etti.

İHA

Türkiye yaz mevsiminde yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yaptı.

Yurdun farklı noktaları turist akınına uğrarken İranlı turistler, yaz tatilini değerlendirmek için Van'a akın ediyor.

Kentte konaklama yerleri, eğlence mekanları, lokantalar ve alışveriş mağazaları da İranlıların tatil zamanları için hazırlanıyor.

Gün boyunca cadde ve sokaklarda alışveriş yapan İranlı turistler, gece ise eğlence merkezlerinde doyasıya eğleniyor.

Esnafın yüzü gülüyor

İranlı turistlerin Van'a olan ilgileri, turizm sektörü başta olmak üzere tüm esnafı sevindiriyor.

Öte yandan bu yoğunluğun yıl içerisine yayılması anlamında çalışmalarda devam ediyor.

İranlı vatandaşlar mutlu

Hem Van'ın İran’a yakınlığı, hem alışverişteki ucuzluk hem de insanların samimiyeti nedeniyle Van’ı tercih ettiklerini belirten İranlılar, fırsat buldukça geldiklerini söyledi.

İranlı turistlerin her fırsatta Van’a gelmelerinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden turizmciler ise bu durumun Van ekonomisini olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Turistlerin 12 olmasını talep ediyorlar

İranlıların Van için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan turizmciler, bunun 12 aya yayılmasını arzu ettiklerini belirtti.