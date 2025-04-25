İş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti

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Türk moda ve tekstil dünyası bugün büyük bir kayıpla sarsıldı.

Sektörün öncü isimlerinden, Beymen ve Altınyıldız gibi markaların kurucusu, vizyoner iş insanı Osman Boyner, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Osman Boyner ayrıca, Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in de babası.

TÜRK KUMAŞINI DÜNYAYA TANITTI

Türk kumaşını dünyaya tanıtan, hazır giyimde çığır açan ve TÜSİAD’ın temellerini atan Boyner, ardında unutulmaz bir miras bıraktı.

Boyner’in vefatı, iş dünyasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

ALİ OSMAN BOYNER KİMDİR

1926’da Kastamonu Tosya’da doğan Ali Osman Boyner, iş insanı Osman Feyzi Boyner’in oğluydu. Hasan, Fazıl ve Güzide adında üç kardeşiyle büyüyen Boyner, İstanbul’da Sultanahmet Ticaret Lisesi’ni ve Yüksek Ticaret Okulu’nu bitirdi.

1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız’ı kurdu. İlk ihracatını 1956 yılında gerçekleştiren şirket, Türk kumaşının dünyaya tanıtımında büyük rol oynamıştı.

GİYİM SEKTÖRÜNDE DEVRİM YARATTI

1960'lı yılların sonunda Türkiye'de henüz bulunmayan hazır giyim sektörüne adım atma çalışmalarına başlayan Osman Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini’nin işbirliğiyle Beymen markasının temellerini attı. Beymen’in ilk mağazası, 1971 yılında İstanbul Şişli’de açıldı. Önce erkek koleksiyonu ile büyük ilgi gören Beymen, zamanla kadın koleksiyonunu ve 1985 yılında spor giyimde farklı bir yaklaşım sunan Beymen Club koleksiyonunu da eklemiştir.

TÜSİAD’ın kurucuları arasında yer almış ve 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Osman Boyner’in eşi Ayten Boyner 2021 yılında vefat etmişti.