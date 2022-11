İş yeri stresi ile baş etmenin 8 yolu

İş stresiyle başa çıkmakta zorlanıyorsanız deneyebileceğiniz bazı stres yönetimi tekniklerini sizler için derledik...

İş stresinin soğuk algınlığı ve gripten tutunda kalp hastalığı ve metabolik sendrom gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabileceği gerçeğini düşünürsek başa çıkma yollarını bilmek önemlidir.

İşyerinde stres yaygın olsa da, düşük stresli bir iş bulmak imkansız değilse de zordur. Daha gerçekçi bir yaklaşım, mevcut işinizde stresi azaltmak için etkili başa çıkma stratejileri benimsemektir.

1. Güne doğru şekilde başlayın

Çocukların karnını doyurup okula götürmek, trafikten kaçmak ve trafik gürültüsüyle mücadele etmek ve sağlıklı bir kahvaltı yerine kahve yudumlamak için çabaladıktan sonra, birçok insan zaten stresli bir şekilde işe geliyor. Bu onları işyerinde strese karşı daha reaktif hale getirir.

Stresli bir sabah geçirdiğinizde işyeri stresinden daha fazla etkilenirsiniz. Güne planlama, iyi beslenme ve olumlu bir tavırla başladığınızda, işinizin stresinin taşıyamayacağınız ağırlıkta olmadığını farkedersiniz.

2. Gereksinimler konusunda Açık Olun

İş tükenmişliğine katkıda bulunduğu bilinen bir faktör , çalışanlar için belirsiz gereksinimlerdir. Sizden tam olarak ne beklendiğini bilmiyorsanız veya rolünüz için gereksinimler küçük bir uyarıyla değişmeye devam ediyorsa, aşırı derecede stresli olabilirsiniz.

Yaptığınız şeyin yeterli olup olmadığını asla bilmiyorsanız, amirinizle konuşmanız yardımcı olabilir. Beklentileri aşmak ve onları karşılamak için stratejileri tartışmak için zaman ayırabilirsiniz. Bu, iki taraf için de stresi azaltabilir!

3. Çatışmadan uzak durun

Kişilerarası çatışma , fiziksel ve duygusal sağlığınıza zarar verir. İş arkadaşları arasındaki çatışmadan kaçmak zor olabilir, bu nedenle işyerinde mümkün olduğunca çatışmadan kaçınmak iyi bir fikirdir.

Dedikodu yapmayın, din ve siyaset hakkında çok fazla kişisel görüşünüzü paylaşmayın ve "renkli" ofis mizahından uzak durun.

Mümkün olduğunda, başkalarıyla iyi çalışmayan insanlardan kaçınmaya çalışın. Çatışma sizi yine de bulursa, onu uygun şekilde nasıl ele alacağınızı bildiğinizden emin olun.

4. Düzenli olun

Doğal olarak düzensiz bir insan olsanız bile, önceden düzenli kalmayı planlamak iş stresinizi büyük ölçüde azaltabilir. Zamanınızla organize olmak, sabahları geç kalmamak için daha az acele etmek ve günün sonunda dışarı çıkmak için daha az acele etmek anlamına gelir.

Kendinizi düzenli tutmak, dağınıklığın olumsuz etkilerinden kaçınmak ve işinizde daha verimli olmak anlamına da gelebilir.

5. Rahat olun

İşyerinde bir başka şaşırtıcı stres etkeni, genellikle günlük işlerinizin çoğunu nerede yaptığınızla (masanız gibi) ilgili olan fiziksel rahatsızlıktır.

Rahatsız bir sandalyede sadece birkaç dakika oturuyorsanız stresli olduğunuzu fark etmeyebilirsiniz, ancak işteyken pratik olarak o sandalyede yaşıyorsanız, sırt ağrınız olabilir ve bundan dolayı strese karşı daha tepkili olabilirsiniz.

Ofis gürültüsü gibi küçük şeyler bile dikkati dağıtabilir ve düşük düzeyde hayal kırıklığı duygularına neden olabilir. Sessiz, rahat ve dinlendirici bir çalışma alanı yaratmak için elinizden geleni yapın.

6. Çoklu görevi unutun

Çoklu görev, bir zamanlar kişinin zamanını en üst düzeye çıkarması ve bir günde daha fazlasını yapması için harika bir yol olarak görülüyordu.

Bununla birlikte, insanlar sonunda, eğer kulaklarında bir telefon varsa ve aynı zamanda hesaplamalar yapıyorlarsa, hızlarının ve doğruluklarının genellikle zarar gördüğünü anlamaya başladılar.

Odak noktanızı bölmekten kaynaklanan belirli bir "çarpıklık" hissi vardır ve bu çoğu insan için iyi sonuç vermez. Görevlerinizin başında kalmak için çoklu görev yerine, parçalama gibi başka bir bilişsel strateji deneyin .

7. Öğle yemeğinde yürüyün

Birçok insan, yerleşik bir yaşam tarzına öncülük etmenin kötü etkilerini hissediyor. Öğle tatilinde biraz egzersiz yaparak iş stresinin fiziksel ve zihinsel etkileriyle mücadele edebilirsiniz .

Programınız buna izin veriyorsa, gün boyunca kısa egzersiz molaları vermeyi deneyebilirsiniz. Bu, stresinizi atmanıza, ruh halinizi yükseltmenize ve daha iyi bir forma girmenize yardımcı olabilir.

8. Mükemmeliyetçiliği kontrol altında tutun

Başarılı biri olmak, kendiniz hakkında iyi hissetmenizi sağlayabilir ve işte başarılı olmanıza yardımcı olabilir, ancak mükemmeliyetçi olmak sizin (ve çevrenizdekiler) için sorunlar yaratabilir.

Mükemmeliyetçi olup olmadığınızı merak ediyorsanız;

Bu 10 özelliği taşıyorsanız dikkat! Mükemmeliyetçilik sizi ele geçirmiş olabilir

Özellikle yoğun, hızlı tempolu bir işte her şeyi her seferinde mükemmel bir şekilde yapamayabilirsiniz. Mükemmeliyetçilik tuzağından kaçınmak için iyi bir strateji, her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak ve çabalarınız için kendinizi tebrik etmek için zaman ayırmaktır. Sonuçlarınızın daha iyi olduğunu ve işte çok daha az stresli olacağınızı görebilirsiniz.