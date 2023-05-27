İskenderun'da balıkçılar tezgahlarını yeniden açtı Depremde hasar gören Hatay’ın İskenderun ilçe merkezindeki balıkçı pazarı, tadilattan geçirildi. Pazar, yapılan tadilat çalışmasının tamamlanmasıyla tezgahlarını açtı ve satışa başladı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası, bölgede yaralar sarılıyor.

Devlet, vatandaşları yalnız bırakmıyor ve bölgedeki çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda da Hatay'ın İskenderıun ilçesinde zarar gören balık pazarı, yeniden onarıldı.

Yaraların sarıldığı İskenderun'da balık pazarı bakım ve onarımdan geçirildi. Yaklaşık 3,5 aydır kapalı olan balıkçılar onarımın tamamlanmasıyla birlikte tezgahlarını yeniden açtı.

"Her çeşit balığı tezgaha koyduk"

Balık Pazar Entegre Tesisleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Aytekin depremden sonra insanların özlem duydu her çeşit balığı tezgaha koydukların belirterek “Sezondaki bütün balıklarımız var. Fiyatlarımızda çok az bir artış söz konusu satışlarımızda iyi insanlarımız balıkta yiyebiliyor. Pazarın yeni açılmasına iyi bir rağbet var.

Depremden önce burada 22 esnaftık ve neredeyse burada oturacak masa bulunmuyordu. Hafta sonları neredeyse 700-800 kişi ağırlayabiliyorduk” diye konuştu.