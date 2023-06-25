Isparta'da gül bahçelerindeki hasadın son günleri yaşanıyor

Gül, çiçekçilik sektörüne olduğu gibi yağı ile sabun, yağ ve parfüm gibi kozmetik sektörüne de hizmet ediyor.
Isparta gülünün yağı ve gül suyu büyük oranda ihraç ediliyor.
Isparta'daki gül bahçelerinde hasat zamanı dolu dolu geçti.
Şehir merkezine yakın bahçelerde hasat bitti ama yaylalarda ise hasat sürüyor.
Aksu ilçesindeki bahçelerde toplam 435 dönümlük alandı gül yetiştiriliyor.
Gül, zaman içinde ilçe halkının temel geçim kaynaklarından biri oldu.
Güller işlenip yağı ve suyu çıkartılıyor
İlçenin yaylalarında yetiştirilen güller, küçük ölçekli fabrikalarda işlenip yağı ve suyu çıkarılıyor.
Aksu'da gül hasadı devam edecek
Gül üreticilerinden Fusun Ergenç, Aksu'nun rakımının yüksekliğinden dolayı hasadın biraz daha devam edeceğini söyledi.
Amaç yöre halkının kalkınması
İlçede yıllık ortalama 200 ton gülün işlendiğini belirten Ergenç, şöyle konuştu:
Gülden ürettiğimiz ürünler ihraç ediliyor. 2011'den bu yana gül üretimini artırmaya çalışıyoruz. Temel amacımız, Isparta'da gül üretiminin sürdürülebilirliği sağlamak ve yöre halkının kalkınmasına katkı sunmak