Isparta'da gül bahçelerindeki hasadın son günleri yaşanıyor "Gül" denince aklımıza Isparta geliyor. Diğer bir adı da "gül bahçesi" olan Isparta'da hasadın sonuna yaklaşıldı.

AA

Gül, çiçekçilik sektörüne olduğu gibi yağı ile sabun, yağ ve parfüm gibi kozmetik sektörüne de hizmet ediyor.

Isparta gülünün yağı ve gül suyu büyük oranda ihraç ediliyor.

Isparta'daki gül bahçelerinde hasat zamanı dolu dolu geçti.

Şehir merkezine yakın bahçelerde hasat bitti ama yaylalarda ise hasat sürüyor.

Aksu ilçesindeki bahçelerde toplam 435 dönümlük alandı gül yetiştiriliyor.

Gül, zaman içinde ilçe halkının temel geçim kaynaklarından biri oldu.

Güller işlenip yağı ve suyu çıkartılıyor

İlçenin yaylalarında yetiştirilen güller, küçük ölçekli fabrikalarda işlenip yağı ve suyu çıkarılıyor.

Aksu'da gül hasadı devam edecek

Gül üreticilerinden Fusun Ergenç, Aksu'nun rakımının yüksekliğinden dolayı hasadın biraz daha devam edeceğini söyledi.

Amaç yöre halkının kalkınması

İlçede yıllık ortalama 200 ton gülün işlendiğini belirten Ergenç, şöyle konuştu: