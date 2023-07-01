İstanbul Boğazı'nın tadını yüzerek çıkarttılar Arnavutköy Sahili'nde bayramın son gününde bazı vatandaşlar denize girerek yüzdü. Bebek Sahili'nde ise daha çok çocukların yüzdüğü görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Kurban Bayramının son gününde bazı İstanbullular, sıcak havanın da etkisiyle sahil kenarlarında keyif yaptı.

Birçok vatandaş, Arnavutköy Sahili Akıntıburnu'nda boğazın serin sularına atlayarak yüzdü.

Bazıları denize atlayıp kendilerini akıntıya bırakarak eğlendiler.

Boğaz'da serinlediler

Boğaz'da serinlemeyi tercih edenlerden Doğan Kahveci, şunları söyledi:

Arnavutköylüyüz, her sene gelir yazları burada yüzeriz. Burası meskenimiz. Burada çöp birikintisi olmuyor, en keyif aldığımız yer burası. Akıntıya bırakıyoruz kendimizi, yorulmuyoruz. 500 metre ileride merdiven var, oradan çıkıyoruz.

Piknik yapanlar da oldu

Yüzenlerin ve güneşlenenlerin yanında bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı.

Ailesiyle gelen Buket Ayan, "Akşam, sabah, öğlen keyif yapmaya geliyoruz, ailemizle. İstanbul'un gözbebeği, tam merkezi bir yer. Gayet keyif alıyoruz. Ben yüzmüyorum, çok akıntı var. Eşlerimiz giriyor" diye konuştu.

Bebek Sahilinde ise özellikle çocuklu ailelerin bulunduğu görüldü.