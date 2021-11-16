İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 16 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 16 Kasım 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 16 Kasım 2021 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 16 Kasım 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

16 KASIM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

BAĞCILAR

NO: 8026445

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 830., 831., 843., 850., 851. sk bölgelerinde 16/11/2021 09:00:00 - 16/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8020324

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 664., 670., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah 429., 430., 431., 432., 433., 434., 435., 446., 448., 450., 451., BAĞCILAR, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk bölgelerinde 16/11/2021 10:00:00 - 16/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 8038348

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah ASMALI SAKIZ, BANYOLAR, SAKIZLI YALI, İSKELE sk / SAKIZAĞACI mah İSKELE sk bölgelerinde 16/11/2021 14:00:00 - 16/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8038352

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, REVNAKLI, İSKELE sk bölgelerinde 16/11/2021 15:00:00 - 16/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8006323

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YILDIRIM mah sk bölgelerinde 16/11/2021 09:00:00 - 16/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026449

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 15., PAZAR sk bölgelerinde 16/11/2021 10:00:00 - 16/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8018386

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., 51., 53., BEYAZLALE, CEM, ELEKTRİK, ENVERPAŞA, FATİH, GAZİ KEMAL, GÜVEN, HAKAN, KARLITEPE, MEHMET AKİF ERSOY, MERCAN, OKUL, ORDU, OSMAN PAŞA, RECEP YAZICIOĞLU, SELİM PAŞA, SÜLEYMAN ŞAH, YAR, ÇUKUROVA, ÇİÇEK, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 16/11/2021 14:00:00 - 16/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 7876395

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, KÖRKADI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 16/11/2021 10:00:00 - 16/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 8026461

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÖRKEM sk bölgelerinde 16/11/2021 10:00:00 - 16/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 7967439

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk bölgelerinde 16/11/2021 09:00:00 - 16/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 7975321

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 291., PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 501., 502., 503., 504., 505., 507., 509., 509/1., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 519/1., 520., 521., 522., 531., 534., 535., 536., 543., MERDİVENLİ, PAŞAÇAYIRI, YENİMAHALLE sk bölgelerinde 16/11/2021 09:00:00 - 16/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8025358

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah ADSIZ NEFER, ALEV ÇIKMAZI, BAĞLAMA, BAĞLARBAŞI, DAL, DERYA, DESTEGÜL, DİLARA, EMEK, KAPLAN, KIBRIS, KİRAZLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SU ÇİÇEĞİ, SİPAHİLER, VİŞNELİ, YENİ, ÇEŞMELİ, ÜNLÜ, ŞEHİT CİHAN ELKAN, ŞEHİT ÜMİT GÜNAYDIN sk bölgelerinde 16/11/2021 09:30:00 - 16/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 7967337

İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 16/11/2021 01:00:00 - 16/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8013325

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah COŞKUN, GÜNGÖR, MALKOÇOĞLU, MERAL, REYHANLI, ZAFER, ZERAFET sk bölgelerinde 16/11/2021 09:00:00 - 16/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8010320

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALBAY OSMAN, AYAZMALAR ÇIKMAZI, GELİNCİK, KERAMİBEY, KÜÇÜKTEPE, MÜBAŞİR, SAİT HALİM PAŞA, TAŞOCAĞI, YARIŞ, YENİLİK, ÇELEBİ DERESİ sk bölgelerinde 16/11/2021 09:00:00 - 16/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8010329

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALBAY OSMAN, DOĞRAMACI EMİN, GEMİCİ ÇIKMAZI, GENÇ OSMAN ÇIKMAZI, MAHMUT ÇIKMAZI, MEHMETÇİK ÇIKMAZI, OSMAN ÇIKMAZI, ÇAĞATAY ÇIKMAZI, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 16/11/2021 12:00:00 - 16/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8010331

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah BEYAZ GÜL, DOĞAN, DOĞANEVLER, GÜRSEL, GİRNELİ, KIBRIS, MAREŞAL, MAVİ LALE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/11/2021 12:00:00 - 16/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8025343

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah FEHİM, GARİPÇE sk bölgelerinde 16/11/2021 12:00:00 - 16/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 7861348

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYTEKİN KOTİL, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, DENİZHAN, MEHMETÇİK, ORTAKLAR sk bölgelerinde 16/11/2021 00:00:00 - 16/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026544

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah EŞREF EFENDİ, KINALI KEKLİK, SEYMEN, ŞAHİN sk / ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, DEMET, DERİCİLER, DOLAPDERE, EŞREF EFENDİ, GAZİNO, KARABATAK, KAYTANCI RASİM, KINALI KEKLİK, KURTULUŞ MASLAĞI, KÜKÜRTLÜ, KÜÇÜK AKARCA, LALEZAR, MARSIK, PERVAZ, PEŞKİR AĞASI, SARRAF MÜMİN, TUZCU MURAT, ŞAHİN sk / İNÖNÜ mah AKKARGA, BABİL, DOLAPDERE, ELMADAĞ, KÜÇÜK BAYIR, ÇİLİNGİR ÇIKMAZI, ÇİMEN sk bölgelerinde 16/11/2021 09:00:00 - 16/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026545

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, ERGENEKON, EŞREF EFENDİ, KURTULUŞ, SADRİ MAKSUDİ ARSAL, SEYMEN, TÜRKBEYİ, ŞAHİN sk / ESKİŞEHİR mah AKTAŞ, DEĞİRMEN, KURTULUŞ, ŞAHİN sk / FERİKÖY mah BOZKURT, KURTULUŞ, SAVAŞ, SEYMEN sk bölgelerinde 16/11/2021 10:00:00 - 16/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026551

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BARUTHANE, BİLEZİKÇİ, DERE 2, DOLAPDERE, ERGENEKON, EŞREF EFENDİ, POYRAZ, SEYMEN sk / CUMHURİYET mah ERGENEKON, SAKSI sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, KAYA HATUN, POYRAZ, YUNUSBEY sk / ESKİŞEHİR mah DOLAPDERE sk bölgelerinde 16/11/2021 13:00:00 - 16/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026554

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah ABDULLAH ERASLAN, AREL, AYDINLIKTEPE, DEREBOYU, ERDEMLİ, ERKMEN, ERTAN, GÜLER, HERGÜN, MERCAN, OKATANLAR, PİYALEPAŞA BULVARI, TEOMAN, YÜZER HAVUZ, İLHANLI sk bölgelerinde 16/11/2021 14:00:00 - 16/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.